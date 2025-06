Fris de zomer in: Xiaomi 15 Ultra krijgt nieuwe kleuren

De Xiaomi 15 Ultra is een beest van een cameratelefoon. Maar de beschikbare kleuren waren weinig spannend; wit, zwart en een zilveren dual-tone. Xiaomi erkent dit probleem en introduceert daarom nieuwe kleuren. Het gaat om een drietal nieuwe dual-tone uitvoeringen die daarmee precies op tijd komen voor de zomer.

Xiaomi brengt het drietal kleuren uit als een Limited Edition en we hebben ze ook nog niet in Europese winkels gespot. Hopelijk is dat slechts een kwestie van tijd want wat extra kleur kon de Xiaomi 15 Ultra prima gebruiken. Met deze drie nieuwe kleuren komt het totaal aantal kleuren uit op zes.

De drie kleuren in kwestie zijn Blauw, Paars en Bruin en volgen alledrie de dual-tone stijl van de reeds verkrijgbare Silver Chrome-versie. Hierbij is er over de gehele achterkant een zilverkleurige streep te vinden. Speels en tegelijk een verwijzing naar de iconische Leica-cameras waarmee Xiaomi samenwerkt.

Voor wie het vergeten was; de Xiaomi 15 Ultra is naast een high-end telefoon een premium camera. Het toestel is in staat om schitterende foto's te schieten en terug te bekijken op het uitstekende scherm. En dankzij de extra grote batterij kun je dat lekker lang achter elkaar doen. Bovendien is er de optionele Photography Kit om nog meer uit het toestel te halen.

Bijpassende Photography Kit

Daarover gesproken, ook de Photography Kit komt in dezelfde drie nieuwe kleuren uit. Deze prijzige accessoire voegt naast een fysieke tweetraps ontspanknop ook een keuzewiel, zoomknop en videoknop toe.

Ook nieuwe kleuren voor de Photography Kit

De kit bevat verder over een adapterring om 67mm filters op te bevestigen en een 2000mAh batterij die de totale batterijduur van de 15 Ultra van 5410 naar 7410 mAh vergroot. Je kunt dus langer foto's schieten of video opnemen. Maar dan moet de Kit wel te koop zijn en de beschikbaarheid hier is nogal een dingetje. De verkrijgbaarheid blijft bij Xiaomi op enkele dagen staan.

Nog even geduld...

Vooralsnog hoef je dus nog niet naar de winkel te rennen voor één van deze drie nieuwe kleuren. We horen graag van Xiaomi of ze voornemens zijn de blauwe, paarse en bruine versie van de Xiaomi 15 Ultra en bijpassende Photography Kit in Europa uit te brengen. Zodra dat gebeurt voegen we de prijzen hier meteen voor je toe.