Fairphone kondigt de Fairphone (Gen. 6) aan met 8 jaar updates en 5 jaar garantie

Zoals door ons voorspeld heeft Fairphone haar nieuwste duurzame, repareerbare en vanaf nu ook modulaire telefoon aangekondigd. De Fairphone (Gen. 6) komt met 5 jaar aan garantie, 8 jaar aan softwareupdates en een design dat nog duurzamer is en met bijpassende accessoires uitgebreid kan worden.

In plaats van Fairphone 6 noemt Fairphone het toestel; De Fairphone (Gen. 6). De nieuwe naam moet passen bij wat Fairphone noemt haar "meest geavanceerde en competitieve smartphone tot nu toe". Het Nederlandse Fairphone hoopt hiermee haar internationale ambities waar te kunnen maken.

De Fairphone (Gen. 6), nu nog duurzamer

Het toestel oogt in ieder geval stukken moderner met strakke lijnen, weinig poespas en speelse details. Zo valt de felgekleurde knop aan de zijkant meteen op. Deze bevindt zich boven de powerknop en je activeert er Fairphone Moments mee. Schuif deze naar onderen en focusmode wordt geactiveerd zodat je minder gestoord wordt door notificaties of andere afleiding.

Geïntegreerde accessoires

Fairphone brengt bijpassende accessoires uit voor de Fairphone Gen 6 die je op het toestel kunt bevestigen, of beter gezegd, kunt schroeven. Achterop het toestel zitten twee schroeven om de batterijcover te verwijderen. Hiervoor in de plek kun je een pashouder plaatsen die ruimte biedt voor 3 pasjes. Er is ook een beschermcover met ruimte voor diezelfde pashouder zodat je beiden gelijkertijd kunt gebruiken.

Gentegreerde accessoires voor de Fairphone Gen 6: case, pashouder, koord en lus

Naast een beschermhoesje en pasjeshouder is er een telefoonkoort en vingerlus die je op een soortgelijke manier kunt bevestigen. Dit maakt het toestel deels modulair en stelt Fairphone in staat om ook toekomstige accessoires uit te kunnen brengen.

Modernere hardware

Qua hardware brengt Fairphone vernieuwing met een Snapdragon 7s Gen 3-processor in plaats van een minder krachtige IoT-chip die we op het vorige model zagen. Het scherm kent een vloeiende 120Hz weergave en de batterij gaat twee dagen mee. Fairphone claimt een half opgeladen batterij in slechts 25 minuten. En mocht je batterij aan vervanging toe zijn dan kun je deze zelf eenvoudig verwisselen.

Ditmaal aangedreven door een Snapdragon-processor

Het scherm wordt ditmaal beschermd door steviger Gorilla Glass 7i. Duurzaamheid blijft hoog in het vaandel staan er je kunt tot 12 onderdelen van het toestel zelf vervangen zonder bang te hoeven zijn dat je garantie vervalt. Die is met 5 jaar uitzonderlijk lang en je krijgt tot 2032 software-upgrades.

Met Android of /e/OS

Fairphone levert de Gen 6 met Android 15 of het Google-vrije /e/OS met 8+256GB aan geheugen voor een adviesprijs van respectievelijk €599 en €649. Je kunt kiezen uit Cloud White, Horizon Black of bijpassend Forest Green. Het toestel kan ieder moment in de winkel verschijnen. Wil je daar niet op wachten dan kun je je aanmelden voor onze reminder-dienst door hieronder je e-mail achter te laten. Je ontvangt dan eenmalig een seintje zodra het toestel te koop is.