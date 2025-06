Xiaomi maakt POCO F7 officieel: snelle chip, grote accu, lage prijs

Xiaomi heeft vandaag de POCO F7 aangekondigd waarmee de de F7-serie nu eindelijk compleet is. Eerder werden de F7 Pro en F7 Ultra al aangekondigd. De F7-reeks zijn eindelijk premium vlaggenschepen waarvan de F7 nu de voordeligste is maar zeker niet de veel minder dan z'n broers.

Van de POCO F7 Ultra, F7 Pro heeft de F7 het grootste scherm. Het meet 6,83 inch. Zorgen over een onscherp beeld hoeven we niet te hebben; er wordt een scherpe 1.5K resolutie op weergegeven tot 120 Hz. De maximale helderheid van het OLED-paneel bedraagt 3200 nits.

POCO F7 is krachtig genoeg om mee te gamen

Op het beeldscherm is dus niet bezuinigd. Dat lijkt ook niet op de chipset want daar vinden we een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, dezelfde chipset wordt in de high-end Nothing Phone (3) verwacht. Gecombineerd met 12GB aan RAM-geheugen verwachten we weinig haperingen. Er is gekozen voor extra snel LPDDR5X geheugen met UFS 4.1 aan opslaggeheugen van 256 of 512GB groot.

Voorzien van Sony hoofdcamera

Het camera-aanbod lijkt op dat van de F7 Pro; een 50MP hoofdcamera + 8MP ultragroothoek. Xiaomi kiest voor een Sony IMX882-sensor met extra grote f/1.5 aperture. Welke beeldhoek de ultragroothoek precies heeft staat nog nergens vermeld. Voorop de POCO F7 treffen we een 20MP selfiecamera aan.

De camera van de POCO F7; eenvoudig maar doeltreffend

De batterij is één van de pluspunten van de F7, deze meet 6500 mAh groot en is daarmee het grootst van de hele F7-serie. Er is ondersteuning voor 90W aan snelladen en 22.5W aan terugladen. Met dat laatste kun je een andere telefoon opladen, bijvoorbeeld van een vriend.

POCO F7 komt in drie kleuren; White, Black en Cyber Silver

Je treft de POCO F7 binnen enkele dagen aan in de winkel in de kleuren White, Black of Cyber Silver. Die laatste wordt als Limited Edition uitgebracht en bevat het Snapdragon-logo en een diagonale verfbeurt. Prijzen starten vanaf €449,90 voor het 256 GB model en lopen op tot €499,90 tot de versie met 512GB.

Tijdens de lanceerperiode gaat daar tijdelijk €50 vanaf. Enige haast is dus geboden.

