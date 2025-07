Samsung Fold 7 in het echt gespot, blijkt inderdaad flinterdun

Samsung kondigt over een week de Galaxy Z Fold 7 aan maar nu al heeft iemand het blauwe exemplaar in handen gekregen. Beelden van dat moment verschenen via X/@Jukanlosreve en zeg maar gerust dat we wat jaloers zijn. Wat een fraaie verschijning! De blauwe kleur oogt sprankelend en het toestel is inderdaad zo dun als men beweerd.

Dat we de Galaxy Fold 7 in doos zien betekent dat Samsung begonnen is met het distribueren ervan naar winkels. Daarmee lijkt het er sterk op dat het toestel vlak na introductie verkrijgbaar is. Die signalen hadden we overigens niet, dus het is nog even afwachten of dit werkelijk klopt.

Blauwe Fold7 in doos

De Galaxy Z Fold7 zit uitgeklapt in de doos waarvan het buitenste scherm voorzien is van een beschermde laag plastic. Hierop zien we een fysieke simkaart afgebeeld. Opvallend want je zou kunnen denken dat Samsung voor dit dunne toestel exclusief voor een eSIM kiest.

Fold 7 van de onderkant bekeken

Bekijken we de onderkant van de Fold7 dan zien we van links naar rechts een microfoon, simkaartslot en een speaker. Het slot voor de simkaart zat bij de Fold6 nog aan de zijkant. Mogelijk is de USB-poort net van de foto gevallen, maar grote kans dat die ook aan de onderkant zit.

Genoemde Fold7 specs

Andere specificaties die eerder genoemd werden zijn een 200MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoek en 10MP telephoto met 3x optische zoom. De selfiecamera binnenin zit niet meer onder het scherm maar er in, deze blijft vermoedelijk 4MP groot. De 4400 mAh batterij voedt een Snapdragon 8 Elite-chipset.

Samsung richt zich met de Fold7 vooral op de dunheid en niet zozeer op het verbeteren van specificaties. Zo blijft het toestel een IP48-rating houden waardoor het nog altijd oppassen is rondom stof.