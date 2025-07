Samsung lekt per ongeluk zelf de tri-fold Galaxy G Fold

Diep in One UI 8 zijn afbeeldingen verschenen van een nog onbekende Samsung foldable bestaande uit drie delen. Er wordt al langer gesproken over een tri-fold van Samsung maar nu hebben we voor het eerst een beeld bij wat komen gaat.

Foldables zijn telefoons die je dicht kunt klappen. Horizontaal of verticaal, dat maakt niet uit. De meeste huidige foldables bestaan uit twee delen die met een enkel scharnier met elkaar verbonden zijn. Maar er zijn tal van extra mogelijkheden denkbaar, zolang je maar creatief denkt. Samsung lijkt dat met de aankomende Galaxy G Fold gedaan te hebben.

Buitenkant van de Galaxy G Fold

Tot dusver wisten we alleen dat Samsung werkte aan een dergelijk toestel, niet hoe deze er uit zou komen te zien. Zou Samsung kiezen voor dezelfde oplossing als Huawei met de Mate XT Ultimate waarbij het ene scharnier naar buiten en het andere naar binnen buigt? Een opgedoken afbeelding diep in de One UI 8-code geeft het verlossende antwoord op deze prangende vraag.

Afbeelding gevonden in One UI 8-beta

Tablet-formaat scherm binnenin

We zien een driedelige telefoon waarbij de uiteinden naar binnen vouwen. Hierbij moet het linker gedeelte eerst, waarbij het rechtergedeelte daar overheen vouwt. Deze strikte volgorde is natuurlijk vragen om problemen maar dat is van latere zorg.

Scherm is beter beschermd

In het midden zit nog nog een scherm voor buitenop, waarbij de Huawei geen secundair scherm aanwezig is. Het klinkt wat omslachtig maar Samsung lost hiermee wel een levensecht probleem op. Een flexibel scherm is veel kwetsbaarder dan een vast glazen scherm. Eenmaal ingevouwen zit het flexibel scherm veilig opgeborgen, waardoor het minder snel krast.

Doordat dit Samsung model over drie delen beschikt, ontstaat een veel groter 10 inch scherm binnenin dan bijvoorbeeld het 7,6 inch grote display in de huidige Fold 6. Het formaat van een volwaardige tablet dus, maar dan in je broekzak.

You're folding it wrong!

Het wordt door de afbeeldingen niet meteen duidelijk maar er is dus een strike volgorde nodig van vouwen. Je vouwt eerst de linkerkant naar binnen, daarna de rechterkant. Andersom zou schade kunnen geven zoals onderstaand plaatje laat zien. Samsung hoopt dit met een waarschuwing op het scherm te voorkomen, maar je kunt er natuurlijk donder op zetten dat iemand dit achteloos verkeerd doet, met alle gevolgen van dien.

Samsung: You're folding it wrong!

Dit doet ons meteen denken aan Antennagate van de iPhone 4. Apple schoof de problemen van wegvallende telefoonverbindingen af op gebruikers terwijl Apple in werkelijkheid de antenne verkeerd ontworpen had. Steve Jobs zou een ontevreden klant beantwoord hebben met de woorden; "you're holding it wrong!".

Mogelijk krijgen we de G Fold te zien tijdens Samsung's Galaxy Unpacked-evenement dat 9 juli gehouden wordt in New York. Tijdens diezelfde presentatie wordt de onthulling van de Flip7 en Fold7 verwacht, maar wellicht wordt deze tri-fold aan het einde getoond. Als een soort "One More Thing".

