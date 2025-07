Honor verslaat Samsung: Magic V5 is dunner en stofbestendiger

Samsung heeft er weer wat concurrentie bij. Nog voor de aankondiging van de Fold 7 kondigt Honor de Magic V5 aan. Met een dikte van 8,8 millimeter is hij dunner dan wat Samsung in petto heeft. En de foldable is ook nog eens waterdichter en stofbestendiger.

De Honor Magic V5 is de directe opvolger van de Magic V3. Chinezen maken niet graag gebruik van het getal '4' omdat het ongeluk zou brengen. De V5 is nog dunner met een dikte van slechts 8,8 millimeter. Dat is precies 0,1 millimeter dunner dan de verwachte Fold7 van Samsung.

Extra dunne Magic V5 van Honor

Naast dun is de Magic V5 ook goed bestand tegen de elementen. Het toestel is voorzien van een IP58/59-rating waar de V3 nog een IPX8 rating had. Dat betekent dat er nu officieel bescherming gekomen is voor stof. Voor water is de bescherming licht toegenomen.

Veel grotere accu

Ondanks het dunne profiel is het Honor gelukt om een 5820 mAh grote batterij in het toestel te plaatsen. Om dit mogelijk te maken maakt Honor gebruik van de Silicon-carbon technologie. Ter vergelijking; Samsung's Fold7 krijgt naar verluidt een slechts 4400 mAh grote accu.

Honor Magic V5 in Ivory White

De Honor Magic V5 is verder voorzien van de meest uitgebreidste specs en functies waaronder een Snapdragon 8 Elite, tot 1TB aan opslaggeheugen, een 5000 nits scherm buitenop en een 7,95 inch scherm binnenin. Op het ronde camerasysteem bevindt zich een 50MP hoofdcamera, 50MP ultra-groothoek en een 64MP telephoto. Veel uitgebreider zul je het niet snel vinden.

Premium toestel, premium prijs

Het moge duidelijk zijn dat de prijs stevig te noemen is, al valt het in vergelijking met andere foldables nog best mee. Een exemplaar kost omgerekend zo'n €1070 voor het model met 12/256GB aan geheugen en lopen op tot €1300 voor de 16GB/1TB versie.

Als eerste de Honor Magic V5 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Wanneer we de Honor Magic V5 in de winkels aantreffen is nog even onduidelijk. Het toestel zal mogelijk geïmporteerd moeten worden door een derde partij. Die zal daar ook wat aan willen verdienen dus reken eerder op een vanaf-prijs van €2000, net als bij de V3.