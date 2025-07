Gelekte accucapaciteit Samsung Galaxy S26 Ultra stelt teleur

Het duurt weliswaar nog wel even voordat Samsung de Galaxy S26 Ultra aankondigt, dat wil niet zeggen dat ze er in Zuid-Korea niet aan werken. Sterker nog, grote kans dat de specs al vast liggen. En iemand heeft nu de verwachte batterijcapaciteit in handen gekregen. Maar erg vrolijk worden we daar niet van

We zien steeds vaker telefoons met batterijen van tenminste 6000 mAh groot. En dan hebben we het niet over grote bakstenen, nee over compacte modellen van rond de 6.3 inch groot. Modellen met een 6.9 inch scherm bieden in potentie nog meer ruimte voor een nog grotere batterij. Wat schets dan onze verbazing? In de S26 Ultra zit slechts een 5000 mAh exemplaar.

Dat is dezelfde capaciteit als in de huidige S25 Ultra. Alweer? Serieus?!

Galaxy S26 Ultra krijgt dezelfde batterijcapaciteit als S25 Ultra

Er zal dan toch wel sneller opladen aanwezig zijn? Ook het antwoord daarop is teleurstellend. Volgens @UniverseIce blijft Samsung vasthouden aan dezelfde 45W. De reden voor het niet vergroten van de batterij en het sneller maken van het opladen is een keuze. Samsung legt de focus namelijk op de dunheid van het toestel, en niet het verbeteren van specs.

Hou dus ook rekening met dezelfde camera setup met de oude vertrouwde 200MP sensor. Ook die gaat nergens heen. Nu het er dus op lijkt dat Samsung de S26 Ultra vooral dunner gaat maken is het de vraag of dit ten koste gaat van de ingebouwde S Pen. Die neemt behoorlijk wat ruimte in beslag.

Ook dit zal bij de S26 Ultra niet anders zijn

Samsung zou er altijd nog voor kunnen kiezen om de S Pen buiten het toestel te bewaren, bijvoorbeeld in een apart hoesje. Dat doet Samsung ook bij de Fold 6. Dat toestel ondersteunt weliswaar de S Pen maar je bewaart het pennetje niet in het toestel zelf.

Komst van de Galaxy S26-familie

Overigens kunnen we nog even wennen aan het idee, Samsung introduceert de Galaxy S26-familie niet eerder van begin 2026. Het is nog even de vraag waaruit die familie precies bestaat. De komst van de Galaxy S26 lijkt zeker, net als die van de S26 Ultra. Maar of we ook een S26+ gaan zien of alleen een S26 Edge is nog even afwachten.

Als eerste de Samsung Galaxy S26 Ultra hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Afbeelding: iFixit

Via: GalaxyClub