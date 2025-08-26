Eerste hoesjes van de Samsung Galaxy S26 Ultra al uitgelekt

Het duurt nog tenminste tot januari 2026 voordat je de nieuwe Galaxy S26 Ultra van Samsung kunt kopen, maar de eerste hoesjes zijn er al voor verschenen.

Het was @UniverseIce die de plaatjes van de S26 Ultra-hoesjes als eerste bracht. De afbeeldingen laten goed zien dat Samsung een verhoogd camera-plateau gaat gebruiken waar de drie belangrijkste camera's op geplaatst worden. De flitser en hulpsensoren blijven los op de achterkant liggen, net als nu bij de S25 Ultra.

Eerste hoesjes voor de S26 Ultra verschenen

Dat verhoogde plateau gaan we straks ook bij de S26 Pro zien. Het wordt een soort signature kenmerk van Samsung dat voorheen de camera-lenzen los op de achterkant plaatste. Voor de S26 Edge geldt weer een geheel ander design. Daar gaat Samsung Apple achterna met module die de gehele achterkant beslaat.

Gewijzigd camera-eiland

Het is niet voor het eerst dat Samsung het camera-eiland verandert. Vanaf de S20 ging de camera van het midden naar de hoek en de S21 introduceerde Contour Cut Camera waardoor reparaties extra bemoeilijkt werden. Samsung nam er vanaf de S23 weer afscheid van door camera's los op de achterkant te leggen. Maar na drie generaties gaat ook dat design dus op de schop.

Er gingen nog geruchten dat Samsung de vierde camera wou inruilen voor een grotere batterij maar inmiddels weten we dat dat niet gaat gebeuren. Sterker nog, de S26 Ultra krijgt dezelfde 5000 mAh accu als z'n zes voorgangers. Ook wordt gesproken dat de 5x telephoto-camera hetzelfde blijft. Mogelijk gaat de algemene dikte wel wat omlaag, maar of mensen daar op zitten te wachten blijft ongewis.

S Ultra mogelijk voor het eerst met Exynos-chip

Weer een gerucht gaat over de krachtbron van de S26 Ultra. Samsung zou niet de snelste Qualcomm Snapdragon-chip willen toepassen maar haar eigen Exynos 2600. Samsung gebruikte vaker een strategie waarbij de de basis S-telefoon met een Exynos-chip kwam maar de Ultra kreeg daarentegen altijd de doorgaans beter presterende Snapdragon-variant.

Exynos 2600 scoort met name goed op AI

Niet dit jaar zo meldt The Korea Herald. Ook de S26 Ultra moet het dit keer stellen met een Exynos-chipset. Samsung kon de afgelopen jaren haar Exynos-tegenhanger niet inzetten door problemen tijdens de fabricage maar dat probleem lijkt dit jaar verholpen. De productie van de Exynos 2600 ligt op schema en de prestaties ervan lijken goed.

