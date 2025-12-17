Samsung brengt alvast 60W-oplader uit voor Galaxy S26 Ultra

De aankomende Galaxy S26 Ultra lijkt een welkome verbetering te brengen; sneller opladen. Om dat mogelijk te maken brengt Samsung alvast de benodigde oplader op de markt. Handig, al kan nu nog geen enkele Galaxy-telefoon met 60W opgeladen worden.

Het gaat om de Samsung 60W Power Adapter. Deze oplader komt zonder kabel en draagt typenummer EP-T6010NBEGWW. Er bevindt zich een enkele USB C-aansluiting op die maximaal 60 Watt aan vermogen kan leveren. Dat kan via het Super Fast Charging 2.0 protocol, USB Power Delivery 3.1 of Programmable Power Supply.

De nieuwe 60W Power Adapter, mogelijk speciaal voor de S26 Ultra

Samsung legt op haar productpagina de nadruk op het lage standby-verbruik. Samsung claimt een sluipverbruik van minder dan 5 milliwatt wanneer je niet aan het opladen bent. Kijken we naar diens voorganger, de 45W Power Adapter dan had ook die een dergelijk laag sluipverbruik. Uniek is het dus niet.

Speciaal voor de S26 Ultra?

Naast de aankomende Galaxy S26 Ultra, die volgens geruchten met een hogere 60W snel opgeladen kan worden, laad je met de 60W Power Adapter ook Galaxy-tablets en -books er mee op. De adapter biedt bescherming tegen oververhitting, kortsluiting en tegen een te hoge stroom.

Samsung heeft de 60W Power Adapter al opgenomen op haar website en biedt deze in het zwart aan voor een bedrag van €53. Eerder bracht Samsung al een oplader uit met drie USB-uitgangen met in totaal 65W aan vermogen; de 65W Power Adapter Trio.