Nothing onthult design toekomstige Phone 4a met Glyph Bar

Het Britse Nothing heeft via zijn officiële Facebook-pagina de eerste beelden van de Nothing Phone (4a) gedeeld. Hoewel de officiële lancering op 5 maart staat gepland, geeft de fabrikant nu al volledige duidelijkheid over het design. De getoonde witte variant voert de kenmerkende transparante designtaal van het merk maar er zijn verschillen.

Hoewel technische details van de Nothing Phone (4a) schaars blijven, wijzen eerdere lekken op een midrange Qualcomm-chipset en een viertal kleurvarianten. Die processorkeuze troffen we ook aan op de Nothing Phone (3a) maar er komt nu wel voor het eerst een roze versie uit. En nu is daar deze door Nothing zelf gedeelde afbeelding.

De nieuwe Glyph Bar vervangt de verspreide LED-strips van eerdere modellen voor een minimalistische look

Nu heeft Nothing ons eerder voor de gek gehouden met een nepafbeelding, dus we wachten de officiële onthulling op 5 maart toch nog even af. Hoewel het ontwerp onmiskenbaar 'Nothing' ademt door de transparante elementen, ontbreken de iconische Glyph-strips. In plaats daarvan introduceert de fabrikant op de Phone (4a) een Glyph Bar, een compacte module bestaande uit zes grijze LED-segmenten en een rode video-indicator.

De Glyph Bar is de nieuwste evolutie van ons oorspronkelijke idee – dezelfde manier om afleiding te verminderen.

De bar bevindt zich rechts naast de cameramodule. Elk segment van de Glyph Bar bestaat uit negen individuele mini-LED's die je van informatie kunnen voorzien. Ondanks dat ze kleiner ogen zijn ze volgens Nothing wel 40% feller dan vorige A-modellen.

Feels like nothing

De door Nothing gelekte afbeelding toont verder informatie over de vier verwachte kleuren en toont nog de tekst "Feels like nothing". Daar kan in principe alles wel mee bedoeld worden maar mogelijk is het een verwijzing dat het ontwerp, ondanks dat het wel weer wat anders is, toch lijkt op een Nothing-product.

De onthulling van de Nothing Phone (4a) staat gepland voor donderdag 5 maart 2026 om 10:30 GMT. Dat is 11:30 Midden-Europese Tijd. Verwacht prijzen van rond de €350 voor het model met 128GB aan opslag. Naast een Phone (4a) gaan er ook al langer geruchten over een Phone (4a) Pro. Of die gelijktijdig wordt aangekondigd is onbekend. Blijf ons daarvoor in de gaten houden en mis niets.

