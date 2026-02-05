Exclusief: Renders tonen internationale versie Xiaomi 17 en 17 Ultra

De internationale versie van de Xiaomi 17 en 17 Ultra komt eraan en wij hebben de renders daarvan bemachtigd. Veel verrassingen zijn er echter niet; beide telefoons zijn al een tijdje verkrijgbaar in China. Iets wat helaas ook geldt voor de Xiaomi 17 Pro waarvan in Europa nog geen spoor te bekennen is.

In het kort Internationale renders : De eerste officiële afbeeldingen van de Xiaomi 17 en 17 Ultra voor de wereldwijde markt zijn gelekt

Batterij-downgrade : De internationale 17 Ultra krijgt vermoedelijk een kleinere 6000mAh-batterij (tegenover 6800mAh in China)

Februari-lancering: De officiële presentatie wordt vóór 2 maart verwacht, net voor het Mobile World Congress in Barcelona

Xiaomi 17-serie klaar voor internationale uitrol

Xiaomi kondigde de Xiaomi 17 (en 17 Pro) op 25 september 2025 aan waarna op 25 december de 17 Ultra volgde. Terwijl Europa Kerst vierde, beleefden de toestellen hun vuurdoop op de Chinese markt. Het ziet er met het verschijnen van deze renders uit dat de internationale lancering aanstaande is. We ontvingen namelijk zojuist van onze vertrouwde bron onderstaande afbeeldingen.

Te beginnen bij de Xiaomi 17 Ultra in een drietal kleuren; groen, wit en zwart.

Volgens het bijbehorende energielabel krijgt de 17 Ultra een batterijduur van 63 uur en 4 minuten. Dat is iets minder dan de Chinese versie die met een grotere 6800mAh batterij komt. De internationale versie krijgt een 6000mAh-exemplaar. Doordat Xiaomi gebruikmaakt van de nieuwe silicium-carbon (Si/C) technologie voor een hogere energiedichtheid kan het toestel toch zeer dun blijven.

De Xiaomi 17 Ultra is de dunste Ultra-smartphone van Xiaomi tot nu toe (8,29 mm) en de eerste in deze lijn met een volledig plat scherm. Het display is beschermd door Xiaomi Shield Glass 3.0 en biedt een helderheid van 3500 nits. De cameraring is in tegenstelling tot de Xiaomi 17 Ultra by Leica-editie niet draaibaar maar de 200MP hoofdcamera beschikt wel over een 1" grote sensor voor extra detail en scherpte.

Compacte Xiaomi 17: Extreem dunne schermranden

Ook de renders van de internationale versie van de Xiaomi 17 zijn binnen. Het toestel wordt hier in het blauw, groen en zwart verwacht terwijl in China ook nog een witte en roze versie bestaan. Of die hier later alsnog uitkomen is nog onbekend.

De schermrand van de Xiaomi 17 is met 1,18 millimeter extreem dun. Door het toepassen van een M10-paneel is de schermhelderheid ook hoog (3500 nits). Buitenshuis aflezen zal hierdoor geen problemen opleveren. De hoofdcamera hier maakt gebruik van een Sony Light Fusion 950-sensor van 50 megapixels. Of de Europese versie ook een kleinere batterij dan de 7000mAh in de Chinese versie krijgt is nog afwachten.

Europa vist achter het net bij de Xiaomi 17 Pro (Max)

Xiaomi is vooralsnog niet van plan een internationale versie uit te brengen van de Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max. Beide telefoons onderscheiden zich door het tweede scherm achterop wat tot veel positieve reacties leidde.

Presentatie rond MWC: Dit zijn de prijzen

Rest de vraag wanneer Xiaomi de internationale versie van de 17-serie aankondigt. Een bericht van X/@heyitsyogesh op 2 februari schepte daar mogelijk duidelijkheid over. Hij claimt een lancering voor aanvang het Mobile World Congress (MWC). Dat evenement start 2 maart in Barcelona.

De line-up bestaat naar verluidt uit de Xiaomi 17, de 17 Ultra en de 17 Ultra Leica Edition. Prijzen van de Xiaomi 17 Ultra zullen naar verwachting hoog zijn. Een bericht op 1 februari van @MysteryLupin spreekt over een vanaf-prijs van €1499. Je krijgt daarvoor wel 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslag. Met deze specificaties en z'n verwachte vanaf-prijs opent Xiaomi frontaal de aanval op de Samsung Galaxy S26 Ultra.