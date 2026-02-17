DxOMark test Xiaomi 17 Ultra: Fotogigant strandt op drempel top 5

Buiten China moeten we nog even geduld hebben, want de internationale versie van de Xiaomi 17 Ultra is nog niet uit, maar DxOMark heeft alvast wel de Chinese versie getest. En alhoewel hij prima z'n mannetje staat, belandt hij buiten de top 5 van dit moment.

In het kort DxOMark ranking: Xiaomi 17 Ultra behaalt 6e plek wereldwijd met score van 166

Fotokoning: Uitblinkende portretmodus en indrukwekkende 200MP periscoop-telelens

Video-minpunten: Autofocus en lens-overgangen blijven achter bij iPhone 17 Pro

Met een score van 166 punten deelt de Xiaomi 17 Ultra de zesde plek met de Oppo Find X9 Pro. Hij moet zijn meerdere erkennen in de Huawei Pura 80 Ultra (1e), de Vivo X300 Pro (2e) en het duo Oppo Find X8 Ultra en de Apple iPhone 17 Pro (gedeeld 3e).

Portretfoto geschoten met de Xiaomi 17 Ultra

DxoMark roemt de hoofdcamera van de Xiaomi 17 Ultra om z'n sterke fotoprestaties onder de meeste lichtomstandigheden. Foto's zijn zeer gedetailleerd, zelfs bij bewegende onderwerpen wat ideaal is voor sportfotografie of het vastleggen van huisdieren of kleine kinderen. De prestaties bij weinig licht zijn uitmuntend, met veel detailbehoud.

DxOMark bestempelt de portretmodus met achtergrondvervaging als één van de beste ooit, met zeer nauwkeurige isolatie van het onderwerp, inclusief het haar. Dit betekent dat de beruchte 'softwarematige halo' rondom kapsels eindelijk verleden tijd is; de scheiding tussen voor- en achtergrond oogt nu optisch correct.

200MP periscooplens: De nieuwe standaard voor smartphonezoom

Het camerasysteem van de Xiaomi 17 Ultra bestaat uit een 50MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.7 en 1.6µm grote pixels. Xiaomi maakt gebruik van een 1-inch grote OmniVision Light Hunter 1050L-sensor en Leica-lenzen. Er is nog een ultragroothoek van eveneens 50MP en een 200MP periscoop-telelens. Die laatste is voorzien van een variabele diafragma van f/2.4-3.0 waarmee een brandpuntsafstand gehaald wordt van 75 tot 100 millimeter. Dat komt overeen met een 4.3x optisch zoomniveau.

Vergelijking nachtportret tussen Xiaomi 17 Ultra, 15 Ultra en iPhone 17 Pro

Met name die telephoto-camera scoort bovengemiddeld goed en levert hem een plek op in de top 3. Wat lager scoort het toestel op video. Met een score van 157 blijft het hierbij achter bij concurrenten zoals de iPhone 17 Pro (die 172 scoort op video). DxOMark zag haperingen in de autofocus en er is sprake van zichtbare overgangen tussen de lenzen tijdens het zoomen. In de avond gaat de videokwaliteit snel achteruit als de lichtopbrengst minder wordt.

Een ander minpuntje is de soms kieskeurige autofocus. Die richt zich soms niet op het hoofdonderwerp maar op iets anders, iets wat mogelijk met een toekomstige software-update verholpen kan worden. De testers van DxOMark roemen de autofocus wel vanwege z'n snelheid.

Eindoordeel: De ultieme fotocamera, maar geen video-konin

Vergeleken met zijn voorganger, de Xiaomi 15 Ultra, doet de Xiaomi 17 Ultra het een stuk beter. Het is oprecht een significante update te noemen die bijna foutloos werkt in de fotostand. Wie vooral veel video wil schieten is beter af met een iPhone 17 Pro. Lees ook gerust de hele review nog eens na op DXOMARK .

In de Benelux is de concurrentie niet zo groot als DxOMark doet vermoeden. Zo zijn de Huawei Pura 80 Ultra en Vivo X300 Pro hier niet of alleen als import verkrijgbaar. Hoewel Samsung traditioneel moeite heeft om de absolute top van DxOMark te bestormen, zo bezet de S25 Ultra momenteel een bescheiden 27e plaats, blijft het de vraag of de aankomende Galaxy S26 Ultra dit gat kan dichten.