Zo koop je in Europa toch een Xiaomi 17 Pro of Pro Max

De Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max genieten een ongekende populariteit. Deze telefoons kennen een bijzonder tweede scherm achterop. Teleurstellend was daarom de aankondiging dat Xiaomi beide telefoons niet in Europa zou uitbrengen. Maar via een omweg kun je ze toch bemachtigen. Wij leggen uit hoe.

Ondanks dat Xiaomi hem hier niet uitbracht kun je de Xiaomi 17 Pro hier toch in huis halen

De Xiaomi 17-serie bestaat uit de instap Xiaomi 17, de 17 Pro, de 17 Pro Max en de 17 Ultra. Van die laatste is tevens een Xiaomi 17 Ultra Leica Edition beschikbaar met draaibare ring rondom de camera. Xiaomi kondigde alleen van de Xiaomi 17 en 17 Ultra een internationale versie aan die op moment van schrijven nog moeten verschijnen.

Waar kun je de Xiaomi 17 Pro (Max) kopen?

Toch kun je ieder model uit de Xiaomi 17-serie al kopen. Door ze als import te bestellen. Zo zijn er speciale aanbieders actief die de modellen uit Azië voor je kopen en opsturen naar jouw adres. Houd wel rekening met de risico's die import van buiten de EU met zich meebrengt. Maar eerst: waar kun je de toestellen kopen?

Naast TradingShenzen zijn ook aanbieders als Wonda Mobile, GizTop en BlueDiode voorbeelden waar je Xiaomi-telefoons kunt kopen die internationaal niet zijn uitgekomen. De prijs verschilt niet veel maar het loont de moeite het aanbod te vergelijken alvorens tot koop over te gaan.

Let op softwarebeperkingen

Maar waar loop je allemaal tegenaan als je een telefoon importeert? Allereerst is daar de software. Op modellen die niet internationaal verkrijgbaar zijn, maar alleen in China, krijg je dus ook de Chinese software (ROM). De interface ondersteunt standaard Engels. Wil je een andere taal dan is daarvoor SetEdit. Met deze app kun je zonder root toegang een nieuwe system locale selecteren, zoals nl-NL voor Nederlands. Deze methode werkt overigens voor alle Xiaomi, Oppo en Vivo-telefoons die je uit China importeert.

De beperkingen: Android Auto en Wear OS

Ondanks het veranderen van de systeemtaal blijven sommige apps in het Chinees, vooral die ook voor de Chinese markt bedoeld zijn. Deze kun je naar wens verwijderen. Wat niet werkt is Android Auto vanwege de diepe integratie met Google Services. Iets wat helaas ook geldt voor Wear OS-horloges en de Timeline-functie in Google Maps.

Het is verder maar de vraag hoevaak en hoelang updates binnenkomen. Zo krijg je de updates uit China en zijn sommige functies of apps daarom gericht op de Chinese markt. De app Google Pay zou in theorie moeten werken maar op internetfora klinken wisselende geluiden. Zo werkt de ene bank-app wel en de andere niet. Mogelijk is dit als gevolg van het ontbreken van SafetyNet; Google's ingebouwd veiligheidsmechanisme.

Hardware en 4G-ondersteuning in Nederland

Op hardwaregebied zijn er weinig zorgen. Zo werken de Xiaomi 17 Pro en Pro Max gewoon in Nederland en op ieder netwerk. De toestellen ondersteunen alleen Band 32 (1400 MHz) niet. Nederlandse providers gebruiken deze frequentie om de downloadcapaciteit van het 4G-netwerk te vergroten. Je ondervindt door het ontbreken van ondersteuning voor deze band als gebruiker geen of nauwelijks hinder van.

Het financiële risico: garantie en BTW

Wees wel bedacht op de garantie. Door te importeren geldt het Nederlandse consumentenrecht niet. Raakt je toestel defect? Dan moet je vaak zelf de kosten van het terugsturen naar China betalen. Het is dan maar de vraag hoe de reparatie verder verloopt en of je je toestel of geld ooit nog terugziet. En tot slot is er nog een punt van aandacht: invoerkosten. Je moet voor telefoons buiten de EU 21% BTW plus inklaringskosten afdragen. En ook de verzending zelf kost geld.

Zo haal je de Xiaomi 17 Pro of 17 Pro Max toch in huis

Is het importeren van telefoons zoals de Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max dan de moeite waard? Dat hangt helemaal van jouw situatie af. Als je minder gehecht bent aan mobiel bankieren of de gok wel aandurft dan kun je voor een scherpe prijs een telefoon in huis halen die niemand van je vrienden heeft. Eén met unieke functies zoals een secundair scherm achterop waarop je spelletjes kunt spelen.

Of wat te denken van de Xiaomi 17 Ultra Leica Edition met camerafuncties die je in Europa niet aantreft. Of de Honor Power met zijn gigantische silicium-koolstof-batterijen van 8000 mAh groot. Zo heb je ondanks een enorme batterijcapaciteit toch een compacte smartphone die dagenlang zonder tussentijds opladen meegaat.