Mogelijke achterkant Xiaomi 17 Pro Max met scherm gespot

Al langer gaan er geruchten dat Xiaomi achterop haar 17 Pro Max een tweede beeldscherm plaatst. Nu hebben we een afbeelding gevonden waarop dat scherm aan is, en zien we pas echt hoe groot het is. Mocht deze afbeelding waar blijken te zijn.

Gisteren schreven we nog over de nieuwe naamgeving die Xiaomi voor haar 17-serie wil toepassen. Op het Weibo-account waar Xiaomi uitleg gaf over de beslissing van de naamgeving stond toen ook al onderstaande afbeelding van de vermeende Xiaomi 17 Pro Max. We gingen uit van een render van een fan, maar toch haalde Xiaomi de afbeelding offline. Bleek het te dichtbij de waarheid te zitten?

Extra scherm achterop Xiaomi 17 Pro Max

De contouren van het toestel komen overeen met eerder verschenen foto's van de 17 Pro Max waar het scherm niet aan was. Xiaomi lijkt mogelijk te kiezen voor een schermvullend exemplaar met uitsnedes voor de twee camera's. Onder de module zit nog een derde camera zo lijkt.

Tweede scherm meer voor tonen tijd alleen

Weer elders vonden we een video die het bericht alleen maar lijkt te bevestigen. Een groene achtergrond met een ronde klok en waarbij er uitsnedes zijn voor de camera's. Ook zijn er varianten te zien die simpelweg een achtergrond laat zien en een viewfinder wat handig is voor het schieten van selfies met de hoofdcamera.

Door het camera-plateau te voorzien van een tweede beeldscherm krijgt het ook een functionele functie. Andere specs van de Xiaomi 17 Pro Max die eerder de ronde deden zijn een 6,8 inch groot scherm, een 7500mAh batterij en voorzien van de nog aan te kondigen Snapdragon 8 Elite 5-chip van Qualcomm. Verwacht het toestel vanaf oktober in China, met (hopelijk) een wereldwijde release ergens in 2026.

Als eerste de Xiaomi 17 Pro Max hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur