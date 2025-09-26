Xiaomi 17 Pro Max verslaat iPhone 17 Pro Max in batterijtest, maar niet met veel

Terwijl wij hier nog wachten totdat de Xiaomi 17-serie uitkomt, hebben ze bij TechDroider al een exemplaar in handen. En niet alleen dat, ze hebben ook de Apple iPhone 17 Pro Max in huis alsmede enkele andere high-end vlaggenschepen. Tijd dus voor een testje met opvallende resultaten.

Even ter herinnering; de Xiaomi 17 Pro Max werd onlangs aangekondigd met een 7500 mAh grote batterij. Qua capaciteit zo groot als een tablet dus. Die moet de 5088 mAh batterij van de iPhone 17 Pro Max haast wel vernederen zou je denken. Maar zoals wel vaker wordt de soep niet zo heet gegeten.

Want dat Apple de zaakjes goed voor elkaar heeft blijk maar weer uit de testresultaten. Hierin verslaat de Xiaomi 17 Pro Max weliswaar de iPhone 17 Pro Max, maar het verschil is minimaal. Uiteindelijk houdt de Xiaomi het slechts 5 minuten langer vol. Daar lijkt dus nog wel wat winst te behalen voor Xiaomi.

De test van TechDroider bestaat uit een reeks van taken, waaronder;

3 uur lang PUBG spelen op de hoogste instellingen

op de hoogste instellingen 3 uur lang YouTube-video's bekijken

bekijken 1,5 uur lang internetten via Chrome of Safari

via Chrome of Safari 1,5 uur lang Instagram gebruiken

gebruiken 4K-video opnemen totdat de batterij leeg is

De eindscore liegt er niet om; bovenaan de Xiaomi en Apple met op enige afstand de concurrentie van OnePlus, Google en Samsung.

Waarom Xiaomi niet meer uit de batterij van de Xiaomi 17 Pro Max weet te halen is onduidelijk. Wat ook niet helpt is dat de modellen met de grote batterijen mogelijk alleen in China verkrijgbaar zullen zijn. Het gerucht gaat dat de internationale versies met een 10% kleinere accu worden uitgerust. Indien waar dan heeft dit gevolgen voor de testresultaten en dan zakt het toestel onverbiddelijk.

