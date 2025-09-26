Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Xiaomi 17 Pro Max verslaat iPhone 17 Pro Max in batterijtest, maar niet met veel

Telefoonnieuws
4 uur geleden

Terwijl wij hier nog wachten totdat de Xiaomi 17-serie uitkomt, hebben ze bij TechDroider al een exemplaar in handen. En niet alleen dat, ze hebben ook de Apple iPhone 17 Pro Max in huis alsmede enkele andere high-end vlaggenschepen. Tijd dus voor een testje met opvallende resultaten.

Even ter herinnering; de Xiaomi 17 Pro Max werd onlangs aangekondigd met een 7500 mAh grote batterij. Qua capaciteit zo groot als een tablet dus. Die moet de 5088 mAh batterij van de iPhone 17 Pro Max haast wel vernederen zou je denken. Maar zoals wel vaker wordt de soep niet zo heet gegeten.

Techdroider Battery Test of Xiaomi 17 Pro Max and others

Want dat Apple de zaakjes goed voor elkaar heeft blijk maar weer uit de testresultaten. Hierin verslaat de Xiaomi 17 Pro Max weliswaar de iPhone 17 Pro Max, maar het verschil is minimaal. Uiteindelijk houdt de Xiaomi het slechts 5 minuten langer vol. Daar lijkt dus nog wel wat winst te behalen voor Xiaomi.

De test van TechDroider bestaat uit een reeks van taken, waaronder;

  • 3 uur lang PUBG spelen op de hoogste instellingen
  • 3 uur lang YouTube-video's bekijken
  • 1,5 uur lang internetten via Chrome of Safari
  • 1,5 uur lang Instagram gebruiken
  • 4K-video opnemen totdat de batterij leeg is

De eindscore liegt er niet om; bovenaan de Xiaomi en Apple met op enige afstand de concurrentie van OnePlus, Google en Samsung.

 Batterijduur
Xiaomi 17 Pro Max13 uur en 36 minuten
iPhone 17 Pro Max13 uur en 31 minuten
Xiaomi 15 Pro12 uur en 31 minuten
OnePlus 1311 uur en 56 minuten
Pixel 10 Pro XL11 uur en 28 minuten
Galaxy S25 Ultra11 uur en 20 minuten

Waarom Xiaomi niet meer uit de batterij van de Xiaomi 17 Pro Max weet te halen is onduidelijk. Wat ook niet helpt is dat de modellen met de grote batterijen mogelijk alleen in China verkrijgbaar zullen zijn. Het gerucht gaat dat de internationale versies met een 10% kleinere accu worden uitgerust. Indien waar dan heeft dit gevolgen voor de testresultaten en dan zakt het toestel onverbiddelijk.

(via)

17promaxapplexiaomi
Delen:

Gerelateerd nieuws

Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Samsung S26 Ultra Dummy Spotted Via Reddit
Samsung Galaxy S26 Ultra in opvallende kleuren gespot
Google Pixelsnap Case Review
Bescherm je Google Pixel 10 met een Pixelsnap-hoesje, de voor- en nadelen
Top