Bescherm je Google Pixel 10 met een Pixelsnap-hoesje, de voor- en nadelen

De Qi2-standaard opent de wereld van magnetische accessoires voor Android-gebruikers. Google implementeert deze standaard in de Pixel 10-serie als Pixelsnap. We bekijken de officiële hoesjes die Google hiervoor uitbracht: wat zijn de voordelen van dit magnetische ecosysteem en kleven er ook nadelen aan?

We testen al geruime tijd een Pixel 10 Pro en schreven daar al eerder een review over. De ingebouwde Qi2-magneten noemden we als pluspunt; ze maken het mogelijk de vele MagSafe-accessoires direct op je telefoon te plakken. Al zullen anderen zeggen dat dat al kon als je een MagSafe-compatible hoesje kocht.

Enkele officiële Pixelsnap-hoesjes getest

Feit is dat je als consument niet hoeft na te denken of accessoires juist uitgelijnd zijn met de spoelen in de Pixel 10-telefoons. Het werkt gewoon, en dat simpele gegeven is best wat waard.

Pixelsnap-kleuren

Voor de Pixel 10-reeks bracht Google zelf enkele Pixelsnap-hoesjes uit in dezelfde kleuren waarin de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL uitkwam. Opgesomd zijn dat;

Pixel 10 Vorst, Indigo, Citroengras en Obsidiaan Pixel 10 Pro en XL Jade, Maansteen, Obsidiaan en Porcelein

Het mooie van de Pixel 10 en Pixel 10 Pro is dat ze qua formaat identiek aan elkaar zijn. Dat was ook zo bij de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro. Je kunt dus de Pixelsnap-kleuren voor de Pixel 10 gewoon op de Pixel 10 Pro plaatsen en andersom. Waarom zou je ook per se dezelfde kleur als je telefoon nemen? Wissel gewoon eens. Helaas passen de Pixel 9 (Pro) hoesjes niet naadloos op de Pixel 10 (Pro).

Beschikbare kleuren voor de Pixelsnap-hoesjes

Pixel 10 Pro XL-eigenaren hebben minder keuze; daarvoor zijn alleen de kleuren Obsidiaan, Maansteen, Porselein en Jade beschikbaar.

Pixelsnap na enkele weken

Met dank aan Smartphonehoesjes maken we inmiddels al enkele weken gebruik van een officiële Pixelsnap-case. Deze is gemaakt van zacht siliconen en daar zit meteen ons eerste minpunt. Dat voelt namelijk vrij glad. Wie het toestel rechtop plaatst tegen een object, bijvoorbeeld op tafel, zal merken dat het toestel al snel begint te glijden door het gebrek aan stroefheid.

Voor vlekken is het hoesje niet gevoelig. Je veegt hem eenvoudig schoon, eventueel met wat water. Het hoesje biedt rondom bescherming en bij de cameramodule zit een randje zodat het cameraglas ook optimaal beschermd wordt.

Het hoesje beschikt zelf over knoppen die van metaal zijn en een lekker klik-gevoel geven. Bovenop zit nog een uitsparing voor de secundaire microfoon met onderaan drie openingen voor de speakers en USB-poort. Ook aan de voorzijde zit een soort randje waar stof zich graag wil nestelen, al is dit probleem niet uniek voor dit hoesje.

Gebruikte materialen

Het hoesje heeft een microvezel binnenkant waarop een cirkel geprint is. Het hoesje bevat zelf ook een ring met magneten. Deze compenseren de extra afstand tot de telefoon, waardoor accessoires net zo stevig vastklikken als op een naakte Pixel 10. Gezien de fysieke ruimte die de magneten innemen, is het onwaarschijnlijk dat er significant dunnere hoesjes bestaan die dezelfde magnetische kracht bieden.

Plaatsen we de Pixel 10 Pro met Pixelsnap-case op een MagSafe-lader dan klikt hij stevig vast en geeft nergens het idee dat hij zomaar los zou kunnen komen. Niet per ongeluk althans. Met een wip-beweging haal je het toestel er zo weer vanaf. Hoewel dit voor iPhone-gebruikers al jaren gesneden koek is, opent het voor Android-gebruikers een wereld aan gebruiksgemak en nieuwe accessoire-mogelijkheden

De Pixel 10 Pro met Pixelcase aan een MagSafe-lader

Grootste pluspunt is dus de Qi2-ondersteuning waarmee je zonder nadenken MagSafe-compatible accessoires kunt kopen en gebruiken. De stevigheid mag ook genoemd worden. De rubberachtig aanvoelende buitenkant laat het toestel rustig stuiteren wie het toestel wat te hard neerlegt, of laat vallen.

Conclusie Pixelsnap-case

Met een prijskaartje van € 59,95 is het officiële Pixelsnap-hoesje niet goedkoop. De forse meerprijs van twintig euro ten opzichte van voorgaande jaren zit puur in de magneten, en dat maakt de keuze lastig. Voor de helft van het geld vind je al uitstekende Google Pixel 10 Pro hoesjes van andere merken, vaak ook nog in andere materialen en soms zelfs met Qi2-ondersteuning.

Perfecte pasvorm en uitlijning magneten

Perfecte pasvorm en uitlijning magneten In dezelfde kleur als toestel verkrijgbaar

In dezelfde kleur als toestel verkrijgbaar Optimale bescherming

Optimale bescherming Voelt erg glad aan

Voelt erg glad aan Flinke meerprijs vergeleken met concurrentie

De kracht van Google's eigen case zit hem dan ook in de perfecte pasvorm en de garantie dat de kleur naadloos aansluit bij je toestel. Zoek je die ultieme, door Google bedachte ervaring en is de prijs van ondergeschikt belang? Dan is dit een uitstekende, zij het gladde, keuze. Voor iedereen die vooral de functionaliteit wil, is het de moeite waard om ook de alternatieven te bekijken.