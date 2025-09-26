Samsung Galaxy S26 op komst: dit is de verwachte lanceerdatum
Na het eerdere gerucht dat de lancering van de Galaxy S26 uitgesteld zou zijn hebben we een mogelijke lanceerdatum voor je. Pak je agenda er maar alvast bij want het belooft een spannende te worden.
Volgens nieuwe geruchten houdt Samsung op 25 februari in San Francisco een Galaxy Unpacked-evenement. Hier wordt dan de Galaxy S26-serie verwacht al is nog onduidelijk waaruit die precies bestaat. Zo gingen er eerder geruchten dat de S26 ingeruild zou worden voor de S26 Pro, maar er zijn evenveel geruchten die dat inmiddels tegenspreken.
En ook de komst van de S26+ staat nog allerminst vast. Zo was de eerdere consensus dat het model ingeruild zou worden voor de dunne Edge, maar tegenvallende verkoopcijfers zouden roet in het eten gegooid hebben. Het enige model waarvan we min of meer zeker weten dat hij komt is de S26 Ultra. Al kent dat model ook weer z'n eigen onzekerheden.
Voorgaande Galaxy Unpacked events
Wie onderstaande tabel bekijkt zou kunnen denken dat Samsung nog niet eerder een Galaxy S-telefoon zo laat aankondigde. Maar voor de S20 werd nieuwe S-serie vaak tijdens het Mobile World Congress aangekondigd wat vaak eind februari/begin maart plaatsvindt. Zo moesten we tot eind maart wachten voordat we de S8 konden bewonderen.
|Aankondiging
|Locatie
|S26-serie
|25 februari 2026*
|San Francisco
|S25-serie
|22 januari 2025
|San Francisco
|S24-serie
|17 februari 2024
|San Jose
|S23-serie
|1 februari 2023
|San Francisco
|S22-serie
|9 februari 2022
|Online
|S21-serie
|14 januari 2021
|Online
|S20-serie
|11 februari 2020
|San Francisco
Toch is Samsung relatief laat met haar Galaxy S26-serie en waarom dat is blijft gissen voor nu. Wat wel duidelijk is, is dat Samsung met de Galaxy S26-serie flink gaat inzetten op AI. Dat deed het met vorige modellen ook al, maar komend jaar doet Samsung er een stapje bovenop. De S26 zou een AI-telefoon zijn, al is nog even onduidelijk waar dat uit zal blijken.
Een goede gok is dat Galaxy AI nieuwe functies krijgt maar welke precies hebben wij nog niet gezien. Zodra we daar meer informatie over hebben lees je dat hier als eerste terug.
Als eerste de Samsung Galaxy S26 hebben?
Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is
Als eerste de Samsung Galaxy S26+ hebben?
Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is
Als eerste de Samsung Galaxy S26 Ultra hebben?
Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is
Via: @Jukanlosreve
Gerelateerd nieuws