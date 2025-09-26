Samsung Galaxy S26 op komst: dit is de verwachte lanceerdatum

Na het eerdere gerucht dat de lancering van de Galaxy S26 uitgesteld zou zijn hebben we een mogelijke lanceerdatum voor je. Pak je agenda er maar alvast bij want het belooft een spannende te worden.

Volgens nieuwe geruchten houdt Samsung op 25 februari in San Francisco een Galaxy Unpacked-evenement. Hier wordt dan de Galaxy S26-serie verwacht al is nog onduidelijk waaruit die precies bestaat. Zo gingen er eerder geruchten dat de S26 ingeruild zou worden voor de S26 Pro, maar er zijn evenveel geruchten die dat inmiddels tegenspreken.

Volgende Unpacked op 25 februari?

En ook de komst van de S26+ staat nog allerminst vast. Zo was de eerdere consensus dat het model ingeruild zou worden voor de dunne Edge, maar tegenvallende verkoopcijfers zouden roet in het eten gegooid hebben. Het enige model waarvan we min of meer zeker weten dat hij komt is de S26 Ultra. Al kent dat model ook weer z'n eigen onzekerheden.

Voorgaande Galaxy Unpacked events

Wie onderstaande tabel bekijkt zou kunnen denken dat Samsung nog niet eerder een Galaxy S-telefoon zo laat aankondigde. Maar voor de S20 werd nieuwe S-serie vaak tijdens het Mobile World Congress aangekondigd wat vaak eind februari/begin maart plaatsvindt. Zo moesten we tot eind maart wachten voordat we de S8 konden bewonderen.

Aankondiging Locatie S26-serie 25 februari 2026* San Francisco S25-serie 22 januari 2025 San Francisco S24-serie 17 februari 2024 San Jose S23-serie 1 februari 2023 San Francisco S22-serie 9 februari 2022 Online S21-serie 14 januari 2021 Online S20-serie 11 februari 2020 San Francisco

* Verwacht

Toch is Samsung relatief laat met haar Galaxy S26-serie en waarom dat is blijft gissen voor nu. Wat wel duidelijk is, is dat Samsung met de Galaxy S26-serie flink gaat inzetten op AI. Dat deed het met vorige modellen ook al, maar komend jaar doet Samsung er een stapje bovenop. De S26 zou een AI-telefoon zijn, al is nog even onduidelijk waar dat uit zal blijken.

Screenprotector voor de aankomende Galaxy S26-serie

Een goede gok is dat Galaxy AI nieuwe functies krijgt maar welke precies hebben wij nog niet gezien. Zodra we daar meer informatie over hebben lees je dat hier als eerste terug.

Via: @Jukanlosreve