POCO M8 Serie officieel; M8 en M8 Pro presteren langer op hoger niveau

Het aantal telefoonlanceringen in 2026 begint aardig op stoom te komen en we zijn nog niet eens halverwege januari. Vandaag brengt POCO de M8-serie uit bestaande uit de M8 en de M8 Pro. Beiden hebben een nieuw design en zijn ontworpen om langdurig topprestaties te leveren.

De POCO M8 Pro is een 6,83" grote smartphone met achterop twee camera's; een 50MP hoofdcamera en een 8MP ultra-groothoek. De plaatjes van het toestel doen vermoeden dat er nog een derde camera aanwezig is, maar dat is een designkeuze.

Krachtige M8 Serie met Snapdragon-chips aangekondigd

De M8 Pro beschikt verder over een groter 6500 mAh Si-C batterij met 100W HyperCharge snelladen. Terugladen kan ook, en wel via 22,5W. De M8 Pro is hierdoor niet alleen een telefoon, maar redt ook de lege iPhone van je vrienden door als powerbank dienst te doen. Voor de krachtbron is gekozen voor een Snapdragon 7s Gen 4 met IceLoop-systeem; een vloeistofkoeling waardoor hij langer op maximale kracht kan presteren.

M8 Pro geroemd om audiovisuele ervaring

In het persbericht roemt POCO vooral de audiovisuele ervaring van de M8 Pro. Zo kent het scherm een maximale piekhelderheid van 3200 nits, is er HDR10+ ondersteuning en zijn er twee krachtige 1115F-luidsprekers met Dolby Atmos-support. Het vergeet wel te melden dat het de 3.5mm koptelefoonpoort verwijderd heeft, iets wat de M7 Pro van vorig jaar nog wel had.

De POCO M8 Pro komt uit in Green, Black en Silver

POCO M8; enige mèt geheugenkaartslot

De eveneens vandaag aangekondigde POCO M8 beschikt ook over twee camera's; hier is de ultra-groothoek vervangen door een 2MP dieptecamera. Bij de M8 5G past POCO verder een Snapdragon 6 Gen 3-chipset toe. Wat bij dit toestel opvalt is de aanzienlijk kleinere batterijcapaciteit vergeleken met zijn voorganger, de M7, van 7000 naar 5520 mAh. POCO wist hierdoor wel 1,2 millimeter van de dikte af te halen waardoor hij minder fors aanvoelt. Ook is er sneller opladen van maar liefst 45 Watt.

De POCO M8 ziet er bijna hetzelfde uit, en komt in dezelfde 3 kleuren uit

De M8 heeft ten opzichte van z'n uitgebreidere Pro-broer het voordeel dat je het geheugen kunt uitbreiden. Standaard komt het toestel met 256 of 512GB aan opslaggeheugen, maar dat is uitbreidbaar tot 1TB. In beide gevallen beschik je over 8GB aan RAM-geheugen. Prijzen starten bij €229,90 en lopen op tot €259,90 voor het uitgebreidste model. Verwacht het toestel binnenkort in de winkels in de kleuren groen, zwart en zilver.

De POCO M8 Pro komt in uitvoeringen van 8+256 en 12+512 uit en zal in eveneens de kleuren zilver, zwart en groen snel in de winkels liggen. Prijzen starten hier bij €309,90 voor het model met 256GB opslag, de versie met 512GB kost €359,90.

