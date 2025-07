Dit zijn de 4 kleuren waarin straks de Apple iPhone 17 Air uitkomt

Dat Apple werkt aan een extreem dunne iPhone 17 is bekend, en hoe deze iPhone 17 Air er straks uit ziet is ook bekend. Maar we wisten nog niet in welke kleuren het toestel straks in de winkels ligt. Op die vraag krijgen we vandaag niet alleen antwoord, we zien ze ook alvast even.

Het gaat niet om een gelekte afbeelding, het gaat om een render van een insider Majinbu. Deze heeft z'n bronnen nagevraagd of de iPhone 17 Air straks in het zwart, wit, geel en blauw uit komt, en die bevestigen dat. De oorspronkelijke bron zou "Fixed Focus Digital" zijn.

Toekomstige iPhone 17 Air in viertal kleuren

Apple lijkt los van zwart en wit te kiezen voor zeer zachte pastelkleuren. Daar was Apple met de iPhone 16 nou net van af gestapt. Daarvoor waren de kleuren ook extreem zacht terwijl ze bij de iPhone 16 weer overgingen op hardere kleuren.

Zelfde blauw als MacBook Air M4 Sky Blue

Alhoewel Majinbu de kleurtint zelf verzonnen aan de hand van de naam, lijkt de tint aardig overeen te komen met de daadwerkelijke kleuren. Het zou namelijk gaan om Light Gold en Light Blue waarbij die laatste qua kleur overeenkomt met de blauwe Macbook Air M4.

Blauwe iPhone 17 Air zou overeenkomen met MacBook Air (M4) in Sky Blue

De verwachting is dat Apple de iPhone 17 Air samen met andere iPhone 17-modellen in het najaar wereldkundig maakt. Dan zien we graag de uiteindelijke kleuren die Apple gekozen heeft. Het is niet uitgesloten dat er later nieuwe kleuren geïntroduceerd worden. Dat gebeurd dan meestal halverwege een productcyclus waarin de verkoopaantallen terug beginnen te lopen.