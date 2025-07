Budget Xiaomi Redmi 15C vroegtijdig te koop aangeboden

Een Italiaanse website heeft de Xiaomi Redmi 15C te vroeg online gezet. De goedkope smartphone moet nog aangekondigd worden maar is nu al voor een bedrag van €122,61 te koop in de kleur Midnight Grey. Naast prijzen vermeldt het ook de volledige eigenschappen.

We konden je eerder al exclusief beelden laten zien van de Redmi 15C maar nu verschijnt het toestel daadwerkelijk in een winkel. De lancering wordt volgens geruchten snel verwacht dus vreemd is dat niet, maar gelet dat Xiaomi het toestel nog moet aankondigen is het wel opmerkelijk.

Redmi 15C gespot in Italiaanse webwinkel

De webwinkel was tevens zo vriendelijk om de specificaties te vermelden. Zo kunnen we je melden dat de 15C beschikt over een 6000 mAh grote batterij met 33W snelladen en draait onder een MediaTek Helio G81-processor. Eerder wisten we je al te melden dat het toestel over een bescheiden 4GB aan werkgeheugen beschikt met 128GB opslag.

Beeldscherm 6.9" IPS 120Hz Hoofdcamera 50MP AI camera Selfiecamera 13MP Processor MediaTek Helio G81 octa-core op 2 GHz met 4GB RAM Batterij 6000mAh met 33W snelladen (geen draadloos laden) IP-rating IP64, repareerklasse C

Xiaomi rust het toestel uit met Xiaomi HyperOS, welke versie blijft nog even geheim. Wel kunnen we je melden dat de 15C net als de Redmi 14C vorig jaar niet over 5G beschikt. Het gaat dus om een 4G-only device. Deze worden doorgaans niet in Nederland verkocht maar toch verwachten we dat Xiaomi het toestel hier gaat uitbrengen.

Verkoopprijs Redmi 15C

En dan de prijs van de Redmi 15C, die bedraagt een eveneens bescheiden €122,61 inclusief BTW. Italië hanteert een BTW-tarief van 22%. Deze prijs is zo'n €25 lager dan waarvoor de 14C destijds uit kwam. Toch is het te vroeg om te concluderen dat we tegen een prijsverlaging aankijken. Pas zodra Xiaomi het toestel officieel aankondigt en daarbij een adviesprijs geeft durven wij te zeggen hoeveel het toestel echt kost.

Bron: Overly.it