Nieuwe video van iPhone 17 Air dummy verschenen

We hebben renders van hem gezien, dummy's en zelfs molds. Maar nu zien we een dummy van de iPhone 17 Air op video en we kunnen niet ontkennen dat we steeds meer bewondering voor Apple beginnen te krijgen. Hoe krijgt Apple de iPhone 17 Air zó dun?

Je moet er wat voor over hebben; een camera's minder voor een extra dunne iPhone. Dat is de afweging die menig iPhone-koper moet doen alvorens de iPhone 17 Air aan te schaffen. Achterop zit slechts één camera maar mogelijk kun je daar dankzij de nodige AI-magie toch mee uit de voeten.

Dummy van iPhone 17 Air op video gespot

Als de geruchten kloppen, en de video lijkt dat te bevestigen, dan meet de Apple iPhone 17 Air zo'n 5,5 millimeter dun. Dat is toch net iets dunner dan Samsung's poging tot een dunne Galaxy: de S25 Edge. Die laatste lijkt niet erg goed te verkopen, mogelijk vanwege zorgen over de kleine batterij met bijbehorende krappe accuduur.

Met Silicon-carbon batterij?

Ook de batterij in de iPhone Air belooft klein te worden, mogelijk 2800 mAh, maar Apple kan daar mogelijk wel beter mee overweg omdat het hard- en software altijd uitstekend op elkaar aan laat sluiten. Apple zou ook kunnen kiezen voor de Silicon-Carbon batterijtechniek die meer capaciteit in een kleinere behuizing heeft. Maar daar durven we voorlopig geen weddenschap op af te sluiten.

Apple kondigt deze iPhone Air mogelijk aan als een One More Thing-moment tijdens de onthulling van de iPhone 17-serie. De vraag is nog even of we daar ook een Plus-model gaan zien. Wellicht volgt deze Air dat model op. Ook gaan er geruchten dat Apple de onthulling van nieuwe iPhones opsplitst in twee momenten. De Air en Pro-modellen in het najaar en de instap iPhone 17 en 17e het voorjaar van 2026.