Samsung maakt Galaxy Fold 7 officieel; dunner met beter glas

Zoals verwacht heeft Samsung de Galaxy Z Fold 7 onthuld. Een aanzienlijk dunnere foldable met glas voorop dat nog sterker is. Weg is de selfiecamera onder het scherm (UDC) waardoor het toestel minder futuristisch oogt maar daar komt wel een betere kwaliteit voor terug.

Wie naar de Z Fold 7 kijkt kan moeilijk zeggen dat we naar een evolutie kijken en niet naar een revolutie. Er is zoveel veranderd, zowel qua uiterlijk als onder de motorkap, dat we niet anders kunnen concluderen dat het hier om een totaal ander toestel gaat. Nog altijd één die je openvouwt als een boek, maar ditmaal veel dunner.

Flink dunnere Galaxy Z Fold 7

Ingeklapt meet het toestel weliswaar 8,9 millimeter dik, eenmaal opengeklapt blijft daar slechts 4,2 millimeter van over. Dat is zelfs flink dunner dan de S25 Edge die z'n bestaansrecht ontleend aan z'n dunheid. Bij de Fold7 gaat dat ditmaal niet ten koste van z'n batterijcapaciteit, die bedraagt nog altijd 4400 mAh, net als z'n vier directe voorgangers.

Dunner Gorilla Glass Ceramic 2

Natuurlijk beschikt de Samsung Fold7 over de bekende vernieuwing zoals de nieuwste Snapdragon 8 Elite chipset en de laatste One UI 8 software. Er zijn ook subtiele verbeteringen zoals Gorilla Glass Ceramic 2 voorop. Dat zagen we eerder alleen bij de S25 Edge en is dunner en steviger. Achterop zit nog wel altijd het bekende Victus 2 glas.

Geopend is de Fold7 slechts 4,2mm "dik"

Geen S Pen-ondersteuning meer

De behuizing is IP48 waterdicht en biedt ook enige bescherming tegen stof al blijft het oppassen geblazen. Het dunner maken van het toestel is wel ten koste gegaan van de S Pen-ondersteuning. Hierdoor is de foldable niet meer met een stylus te bedienen, wat op z'n voorgangers nog wel kon.

Binnenste scherm van Fold7 is niet meer met S Pen te bedienen

Weg is ook de selfiecamera onder het scherm binnenin. Deze is 4MP camera is ingeruild voor een kwalitatief betere 10MP sensor. En ook de hoofdcamera is vervangen. Weg is de 50MP sensor, in de plaats daarvan vinden we een flink hogere 200MP sensor. Ook zijn er nieuwere geheugen-uitvoeringen tot maar liefst 16GB/1TB groot.

Je koopt de Samsung Galaxy Z Fold 7 in Blue Shadow, Silver Shadow of Jet Black vanaf 25 juli in de winkels. Samsung zelf verkoopt zelf nog exclusief een mintgroene uitvoering. Vergeet geen goed gevulde portemonnee mee te nemen; prijzen starten vanaf €2099 en lopen op tot een tranentrekkende €2519. Voor dat laatste bedrag geeft Samsung er wel een half jaar toegang tot Google AI Pro met 2TB aan online opslag bij.