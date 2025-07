Samsung kondigt dunnere Galaxy Z Flip 7 aan met groter scherm zonder vouw

Een flink dunnere behuizing, een groter scherm binnenin en ingeklapt bestaat de voorkant bijna geheel uit scherm. Dat is in een notendop de nieuwe Galaxy Flip7 van Samsung. Gelukkig is de prijs ongewijzigd gebleven maar dat komt wel met een kanttekening.

Met de Flip7 lijkt Samsung eindelijk aansluiting te vinden bij andere fabrikanten van fliptelefoons. Zo is het coverscherm eindelijk schermvullend, zoals het hoort en bevat het scherm binnenin geen zichtbare vouw meer, zoals het hoort.

Driemaal de Galaxy Z Flip 7

Samsung heeft 1,2 millimeter van de dikte afgeschaafd wat op papier weinig lijkt maar in werkelijkheid echt opvalt. Het Gorilla Glass Victus 2 glas achterop, het Armor Aluminium frame en de IP48-rating is allemaal gelijk gebleven. Dat geldt ook voor de 4300 mAh batterij, wat vergeleken met de concurrentie aan de kleine kant is.

Exynos 2500

Grootste wijziging is wat ons betreft de rekenbron. Binnenin de Flip7 zit geen Snapdragon-chip meer maar een Exynos. Het gaat om de Exynos 2500 die Samsung op 3nm gebakken heeft. We moeten de resultaten van deze chipset nog even afwachten maar in het verleden kon de Exynos-chip zich niet meten met haar Snapdragon-tegenhanger.

FlexWindow kan nu veel meer

Het vergroten van het coverscherm, ook wel FlexWindow genoemd, maak het venster stukken bruikbaarder. Het 4.1 inch grote scherm is nu in staat om volwaardige apps te draaien maar er zijn ook speciale apps voor gemaakt.

Verwacht de Samsung Galaxy Z Flip7 in de kleuren Blue Shadow, Coralred en Jetblack in de winkels met 12/256GB of 12/512GB aan opslag. De vraagprijs bedraagt 1199, net als destijds voor diens voorganger. Bestellen kan meteen, maar de beschikbaar zal vanaf 25 juli pas echt op stoom komen.