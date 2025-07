Dit is waarom er geen grotere batterij in de Samsung Fold 7 zit

Samsung kondigde gisteren de Galaxy Z Fold 7 aan met een zeer welkome dunne behuizing. Maar ieder voordeel heb z'n nadeel en dus ging de batterijcapaciteit er niet op vooruit. Samsung legt uit waarom het daar voor gekozen heeft.

Wie de Fold 7 speclijst bekijkt merkt op dat er veel meer informatie staat dan alleen de batterijcapaciteit. Over alles moet vooraf worden nagedacht, worden afwegingen gemaakt en knopen over doorgehakt. En vaker dan niet begint het helemaal niet bij welke "specs stoppen we in een telefoon", nee, het is eerder "wat willen we bereiken?".

Samsung zet dit jaar vooral in op "dun", en dat is gelukt!

Samsung koos dit jaar overduidelijk voor een dunner ontwerp. En dan moet de rest zich daar maar naar schikken, zonder al teveel in te boeten op dingen als prestaties en batterijduur. Dit is niet zomaar een beslissing van Samsung, ze hebben hierbij vooral geluisterd naar wat klanten willen. En die vonden de Fold te dik. Dus ging het team bij Samsung aan de slag met als resultaat de zeer fraaie Fold7.

Niet alleen maar blindstaren op getallen

En ondanks dezelfde 4400 mAh grote batterij belooft Samsung wederom een volle dag aan gebruik. En zo gaat het bijna ieder jaar. Met telkens gewijzigde batterijen beloven ze een dag aan gebruik. Dat is aan het eind van de dag ook veel belangrijker dan het aantal mAh's. Wat kun je er mee in plaats van je blindstaren op getallen.

Dunner of niet; de accu van de Fold7 gaat nog steeds een dag mee

Met software-optimalisaties en zuiniger processoren komt de Galaxy Z Fold 7 dus ook dit keer weer de dag door. En alhoewel 25W laden niet heel snel is, is een kwartier aan de lader meestal lang genoeg om weer een paar uur mee vooruit te kunnen.

Wat als?!

Toch dromen we over hoelang de Fold7 op één lading door had kunnen gaan als Samsung gekozen had voor een Silicon-carbon batterij en niet voor een Li-ion. Deze SiC-batterijen zijn dunner en beschikken over een hogere capaciteit. Maar Samsung gaat terecht voorzichtig om met telefoonbatterijen en laat het pionieren graag over aan de rest. Misschien volgend jaar.