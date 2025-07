Eerste foto van nieuwe Samsung S25 FE: is dit alles wat je krijgt?

Een uitgelekte afbeelding toont een bekend ontwerp voor Samsungs volgende Fan Edition; de S25 FE. Maar wat schiet jij ermee op en waar zijn de echte vernieuwingen gebleven?

Daar is hij dan, de eerste glimp van de Samsung Galaxy S25 FE. Een uitgelekte foto laat het toestel in volle glorie zien en het voelt alsof we dit allemaal al eens eerder hebben gezien. Samsung houdt vast aan het vertrouwde recept, maar de vraag is of jij als gebruiker daar nog wel warm voor loopt. We duiken in de details.

Eerste gelekte foto van S25 FE

Leg de S25 FE naast z'n voorgangers de S24 FE en S23 FE en je moet goed zoeken naar de verschillen. Je krijgt opnieuw een telefoon met een volledig vlak scherm, omringd door redelijk dunne schermranden. Ook de zijkanten en de achterkant zijn plat, waardoor het toestel een strakke, moderne uitstraling behoudt.

De knoppen vind je allemaal aan de rechterkant en op de achterkant prijkt het vertrouwde Samsung-logo. Het is een veilig en herkenbaar ontwerp, maar het schreeuwt niet bepaald 'nieuw'.

Camera's en specificaties

Aan de achterkant vinden we drie camera's die, net als bij eerdere modellen, als losse 'eilandjes' uit de behuizing steken. Daarnaast zit een LED-flitser. Eerdere geruchten spraken over een telephoto, ultrgroothoek en natuurlijk een hoofdcamera. De processorkeuze is vermoedelijk gelijkgebleven; de Exynos 2400e van eigen makelij.

Niet alleen lijkt de S25 FE op deze S24 FE, maar ook veel van z'n specs zijn hetzelfde

Qi2 met een addertje

Interessant is de ondersteuning voor Qi2, de nieuwste standaard voor draadloos opladen. Hiermee zou je in theorie magnetische accessoires moeten kunnen gebruiken, net als bij Apple's MagSafe. Maar nu komt het: de S25 FE krijgt wel de certificering, maar niet de benodigde magneten in de behuizing. Wil je dus een magnetische lader of pashouder gebruiken, dan heb je alsnog een speciaal hoesje nodig. Een beetje de lusten, maar niet de lasten voor Samsung, en voor jou vooral een extra aankoop.

Verwachte release S25 FE

De verwachting is dat Samsung de Galaxy S25 FE in september zal lanceren. Over de prijs is nog niets bekend. Het is dus afwachten of deze 'Fan Edition' zijn naam dit jaar weer eer aan doet met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding, want met alleen een bekend uiterlijk ga je de strijd niet winnen.

Foto: WPC