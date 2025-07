OnePlus onthult Nord 5 en Nord CE5; veel gelijkenissen, behalve de prijs

OnePlus brengt ons twee nieuwe telefoons, beiden met een groot scherm, 5200mAh batterij, 80W snelladen, een 50+8MP camera setup maar met twee hele verschillende prijskaartjes. Sterker nog, het verschil tussen beide telefoons bedraagt maar liefst €170. We gaan hier uitleggen hoe het zit.

Twee nieuwe OnePlus-telefoons in de Nord-serie, we hebben het over de Nord 5 en de Nord CE5. Hoe zat het ook alweer? De Nord is de voordeliger serie waarin OnePlus betaalbare smartphones in uitbrengt. En de CE is daar dan weer een subserie van met nóg voordeliger telefoons. Snappen we het nog?

OnePlus Nord 5

De OnePlus Nord 5 beschikt over een royaal 6.83 inch scherm met haarscherpe 1.5K resolutie, vloeiende 144Hz weergave en 1800 nits helder beeld. Er is een 50MP hoofdcamera en een 8MP ultra-groothoekcamera. Zoomen kan alleen digitaal tot wel liefst 20x. OnePlus past voor de hoofdcamera een Sony LYT-700 sensor toe die 1/1.56" groot is. Dit verklaart ook deels dat eenzelfde camera-resolutie niet altijd hetzelfde hoeft te betekenen.

Lelijk is hij niet; de OnePlus Nord 5

Binnenin de Nord 5 vinden we een Snapdragon 8s Gen 3 met 8 of 12GB aan LPDDR5X-werkgeheugen en 256 of 512GB aan UFS 3.1 opslaggeheugen. OnePlus levert het toestel met OxygenOS 15.0 wat op Android 15 gebaseerd is en met een belofte van vier OS-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Beschikbare kleuren zijn Phantom Grey (grijs), Marble Sands (wit) en Dry Ice (blauw). Prijzen starten vanaf €499 maar tijdens de introductieperiode gaat daar €50 vanaf.

OnePlus Nord CE 5: geen 7100 maar 5200 mAh accu

En dan is daar nog de OnePlus Nord CE 5. Voor een bedrag van €279 krijg je daar dus veel van hetzelfde voor. Ook hier een 50+8MP camera, maar wel met een iets oudere Sony LYT-600 sensor en een iets langzamere Dimensity 8350-chip. Op het eerste gezicht lijkt ook de batterijcapaciteit van 5200 mAh een pluspunt, maar bedenk dat OnePlus het toestel elders met een 7100mAh versie levert.

Nord CE 5 oogt bijna hetzelfde, maar is flink goedkoper

De Nord CE5 is in de kleuren Black Infinity en Marble Mist verkrijgbaar met 128 of 256GB aan opslag. Je krijgt daar telkens 8GB aan RAM bij. Waar de Nord 5 met €50 aan korting wordt aangeboden, gaat er bij de Nord CE5 maar €20 van de prijs af.

Tijdelijk met gratis cadeaus twv €110

Je krijgt bij beide telefoons wel tijdelijk gratis een 80W oplader en de Nord Buds 3 Pro draadloze oordopjes cadeau. Bij elkaar opgeteld is dat een cadeau met een waarde van €110. Beide telefoons zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.