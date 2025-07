Samsung Galaxy Z Flip 7 in video verschenen, geen vouw te bekennen

Er is een video opgedoken waarin de Galaxy Z Flip 7 figureert. Tot dusver waren alleen renders van het opvouwbare toestel bekend. Nu we hem in het echt zien blijkt pas hoeveel het toestel verschilt met z'n voorganger.

De Flip7 belooft een grote update te worden. Het ontwerp is aangepast met een groter coverscherm en een dunnere behuizing. Nu we bewegend beeld van de Samsung Flip 7 zien merken we weer hele andere dingen op. Waar is bijvoorbeeld de vouw in het scherm gebleven?

Andere fabrikanten hadden dit probleem al eerder opgelost maar Samsung bleef vooralsnog achter. Echter met de Z Flip7 lijkt dat probleem aangepakt te zijn. We zien nagenoeg geen vouw terug in bovenstaande video. Onduidelijk blijft nog even hoe het Samsung gelukt is de vouw succesvol weg te werken.

Nieuw en groter coverscherm

De beelden van de Samsung Flip7 tonen goed het grotere coverscherm en de werking daarvan. Het lijkt erop dat je de telefoon volledig met het buitenste scherm kunt bedienen, zo is kort een scherm te zien om de pincode in te voeren.

Groter coverscherm van Flip7

Naast een terug geschaalde weergave van bestaande apps is er ook een kaarten-overzicht beschikbaar waarbij drie tot vier kaarten tegelijk in beeld getoond worden. We zien kaarten voor het weer, Now brief, Agenda, Alarmen, Calculator en Voice Memo.

Origineel offline gehaald

Overigens is het originele filmpje op X weggehaald, mogelijk na bezwaar van Samsung. Samsung nodigt journalisten vaker vooraf uit voor een preview, op voorwaarde dat ze na lancering publiceren. Soms gaat daar wat mis, het blijft immers mensenwerk. Weer anders kan iemand de druk van Samsung niet weerstaan wanneer ze dreigen met juridische maatregelen. Wat het ditmaal was blijft nog even geheim.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Flip 7 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Via: @andrei_eclynoh

Bron: Mobilissimo.ro