Exclusief: Blauwe Samsung Galaxy Watch Ultra is geen nieuw model, maar nieuwe kleur

Nog een paar dagen en dan kondigt Samsung nieuwe foldables en smartwatches aan tijdens Galaxy Unpacked. Al eerder zagen we renders van een drietal nieuwe horloges; de Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic en een nieuwe Galaxy Watch Ultra. Nu blijkt het toch iets anders in elkaar te zitten.

Geen Galaxy Watch Ultra 2 maar een nieuwe kleur voor de huidige Galaxy Watch Ultra. Dat hebben we ontdekt door nieuwe afbeeldingen van de blauwe uitvoering van het horloge te analyseren.

Blauwe Galaxy Watch Ultra

In ons bericht van 13 juni vonden we de blauwe uitvoering al sterk op de huidige Watch Ultra lijken en we sloten daarom niet uit dat het slechts om een nieuwe kleur ging. Dat kunnen we nu bevestigen. Achterop nieuwe afbeeldingen van de blauwe Watch Ultra staat typenummer "SM-L705F", wat het huidige typenummer is van de Galaxy Watch Ultra. Geen nieuwe model dus, maar een nieuwe kleur.



Blauwe Watch Ultra heeft zelfde typenummer als andere Galaxy Watch Ultra-modellen (klik voor groot) Blauwe Watch Ultra heeft zelfde typenummer als andere Galaxy Watch Ultra-modellen (klik voor groot)

Stevig in prijs gedaald

Samsung bracht de Galaxy Watch Ultra op 10 juli 2024 uit dus een opvolger was niet onlogisch geweest. Het horloge kreeg een vanaf-prijs van €699 maar kost inmiddels nog maar €338; een halvering van het oorspronkelijke bedrag. We zien vaker dat fabrikanten een nieuwe kleur introduceren om de verkoopcijfers te stimuleren, maar dat gebeurt meestal halverwege een productcycle.

Het is nog even de vraag wat een blauwe versie van het horloge gaat doen aan teruglopende verkoopaantallen. Het is voor fans van de kleur blauw in ieder geval te hopen dat het klokwerk niet een veel hogere prijs krijgt dan een Titanium Grey, Titanium Silver of Titanium White-versie waarin je de Ultra momenteel kunt krijgen.