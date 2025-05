Zo klein is de batterij in de flinterdunne Apple iPhone 17 Air

Apple iPhones staan bekend vanwege hun uiterst efficient energieverbruik. Ze kunnen met veel kleinere batterijen af doordat Apple de hard- en software uitstekend op elkaar afstemt. En dus mag het geen verrassing heten dat de magere iPhone 17 Air een eveneens magere batterijcapaciteit krijgt. Maar is het niet wat te mager?

5,5 millimeter dun. Dat is de verwachte dikte van de Apple iPhone 17 Air die eind dit jaar verwacht wordt. Vergelijk dat met de iPhone 16 die 7,8 mm dik is en een 3561 mAh batterij heeft, en dan gaat er ruim 2 millimeter vanaf. Maar dus ook van de batterij want een nieuw lek claimt een accucapaciteit van slechts 2800 mAh voor de iPhone 17 Air.

Melding over de batterij van de iPhone 17 Air

Ter vergelijking; de inmiddels officiële S25 Edge, eveneens een dun model, komt met een 3900 mAh batterij. En dat vonden we al weinig. Toch belooft Samsung een dag aan gebruik met een volle accu, iets wat praktijktesten en onafhankelijke expertreviews nog moet uitwijzen. En vermoedelijk zal Apple ook een soortgelijke claim doen na de lancering van de Air.

iPhone Air is dunner en lichter

De bron van deze claim denkt dat het gewicht van de Apple iPhone 17 Air uit komt op ongeveer 145 gram en ook op dit vlak verslaat Apple aartsrivaal Samsung met haar S25 Edge. Die laatste is dus zwaarder én dikker. Maar de Edge heeft dus wel een grotere accu en beschikt over een camera meer dan de iPhone Air.

Naast een enkele 48MP camera krijgt de Air vermoedelijk een 6,6 inch groot scherm en Apple's eigen energiezuinige C1-modem. Vermoedelijk zal met de energiebespaarmodus ook wat hulp van AI krijgen om het maximale uit de batterij te halen. En anders kun je nog een magsafe powerbank op de achterkant klikken. Moet het model over MagSafe-magneten beschikken, iets wat Apple bij de iPhone 16e nog achterwege liet.

