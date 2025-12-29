Samsung Galaxy Z TriFold bezwijkt ondanks populariteit onder druk

Met de onthulling van de Galaxy Z TriFold boort Samsung een volledig nieuwe markt aan. Er blijkt redelijk wat vraag naar een telefoon die uit drie delen bestaat. Wie wil er immers niet een telefoon die je in je broekzak kunt bewaren en kunt openvouwen als tablet? Je moet er alleen niet op gaan zitten blijkt nu.

Want de test van JerryRigEverything onthult één groot minpunt van de Samsung Galaxy Z TriFold. Het 3,9 millimeter dunne toestel blijkt verrassend genoeg niet zo sterk. Het toestel zakt dan ook voor de beruchte buigtest van Zach. Het ontbreken van een glazen of metalen achterkant en de breekbare antennelijnen blijken de boosdoener.

Vinden we de Samsung Galaxy Z TriFold nu minder cool? Absoluut niet! We denken dat de meeste eigenaren van de TriFold niet op hun ruim €2000 dure smartphone gaan zitten, maar eerder laten vallen. Maar met een frame van Advanced Armor Aluminium en een met keramische glasvezel versterkt achterpaneel van polymeer denken we dat je wel goed zit.

Krast bij 6-7

De duurzaamheidstest van de TriFold onthult verder dat de batterij iets te vast zit om zonder zorgen te verwijderen. En ook het scherm krast wederom bij 6 met diepere groeven bij 7. Al geldt dat niet voor het flexibele scherm dat al met een vingernagel beschadigd kan worden.

De Samsung TriFold blijft ondanks het zakken van de buigtest een fenomenaal stukje techniek. Een blik in de toekomst en een veelbelovend kijkje op wat in 2026 nog komt. En nu we weten dat er ruimte voor verbetering is raken we alleen nog maar meer nieuwsgierig.

