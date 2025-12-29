Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Samsung Galaxy Z TriFold bezwijkt ondanks populariteit onder druk

Eerste Samsung-telefoon die niet door de buigtest van JerryRigEverything komt

Telefoonnieuws

Met de onthulling van de Galaxy Z TriFold boort Samsung een volledig nieuwe markt aan. Er blijkt redelijk wat vraag naar een telefoon die uit drie delen bestaat. Wie wil er immers niet een telefoon die je in je broekzak kunt bewaren en kunt openvouwen als tablet? Je moet er alleen niet op gaan zitten blijkt nu.

Want de test van JerryRigEverything onthult één groot minpunt van de Samsung Galaxy Z TriFold. Het 3,9 millimeter dunne toestel blijkt verrassend genoeg niet zo sterk. Het toestel zakt dan ook voor de beruchte buigtest van Zach. Het ontbreken van een glazen of metalen achterkant en de breekbare antennelijnen blijken de boosdoener.

Vinden we de Samsung Galaxy Z TriFold nu minder cool? Absoluut niet! We denken dat de meeste eigenaren van de TriFold niet op hun ruim €2000 dure smartphone gaan zitten, maar eerder laten vallen. Maar met een frame van Advanced Armor Aluminium en een met keramische glasvezel versterkt achterpaneel van polymeer denken we dat je wel goed zit.

Krast bij 6-7

De duurzaamheidstest van de TriFold onthult verder dat de batterij iets te vast zit om zonder zorgen te verwijderen. En ook het scherm krast wederom bij 6 met diepere groeven bij 7. Al geldt dat niet voor het flexibele scherm dat al met een vingernagel beschadigd kan worden.

Als eerste de Samsung Galaxy Z TriFold hebben?

Houd mij op de hoogte zodra deze te koop is

Geef een geldig e-mailadres op!

De Samsung TriFold blijft ondanks het zakken van de buigtest een fenomenaal stukje techniek. Een blik in de toekomst en een veelbelovend kijkje op wat in 2026 nog komt. En nu we weten dat er ruimte voor verbetering is raken we alleen nog maar meer nieuwsgierig.

galaxy z trifoldjerryrigeverythingsamsungtrifold
Delen:

Gerelateerd nieuws

Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Honor Power 2 Launch Date Mentioned
Honor kent geen schaamte: Power 2 is iPhone-kloon met 10.080 mAh grote accu
First Look Of Appe Iphone Fold By Jon Prosser Of Fpt
Beruchte leaker toont video van opvouwbare Apple iPhone Fold
Top