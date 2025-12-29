Beruchte leaker toont video van opvouwbare Apple iPhone Fold

Trendwatcher Jon Prosser heeft videobeelden gepubliceerd van wat vermoedelijk de eerste opvouwbare iPhone van Apple is. Volgens de informatie zou het toestel, dat een boekachtig ontwerp heeft vergelijkbaar met de Google Pixel Fold, eind 2026 op de markt moeten komen. Apple heeft de komst van het toestel zelf nog niet bevestigd.

Apple werkt al jarenlang aan een opvouwbare iPhone maar het was tot heden niet tevreden over de zichtbare vouw waar veel foldables over beschikken. Apple schijnt daar wat op gevonden te hebben en eind 2026 zien we daar mogelijk de eerste resultaten van. En wel in de iPhone Fold die volgens Jon Prosser er zo uit komt te zien.

Nadat Apple eerder experimenteerde met clamshell-foldables lijkt het nu haar geld in te zetten op een bookstyle-foldable. Getuige de video kiest Apple voor een relatief breed exemplaar, waardoor de Fold meer lijkt op de Google Pixel 10 Pro Fold dan op zeg de Galaxy Z Fold 7 van Samsung.

Bron is onbekend

De video vertelt niet hoe Prosser aan z'n informatie komt. Zo weten we niet of de informatie afkomstig is uit dezelfde iPhone waar Prosser eerder z'n Liquid Glass-informatie haalde. Prosser werkte hiermee samen met Michael Ramacciotti die volgens rechtbankdocumenten $650 betaald kreeg om in te breken in de woning van een oud-Apple-medewerker.

Prosser voorspelde eerder al succesvol het Liquid Glass-design van iOS 26

Dat Prosser nu weer nieuws over een onaangekondigd Apple-product brengt is opvallend. Er ligt nog geen uitspraak in de eerdere rechtszaak en we weten ook nog niet wat Apple met deze nieuwe ontwikkeling gaat doen.

Ultra hoge prijs

Terug naar de iPhone Fold. Al weten we nog niet hoe deze gaat heten. iPhone Ultra is ook een mogelijkheid want het toestel belooft een prijskaartje tussen de 2000 en 2500 Amerikaanse Dollar te krijgen. Auw!

Of die prijs voor een foldable zonder zichtbare vouw gerechtvaardigd is, is nog maar de vraag. De concurrentie heeft niet stilgezeten en recente modellen van bijvoorbeeld Honor en Oppo hebben al geen noemenswaardige vouw meer. Bovendien weten anderen, zeg Samsung en Google, nu waar ze voor komend jaar op moeten letten willen ze het de iPhone Fold moeilijk maken.

iPhone Fold specificaties

Apple's eerste foldable krijgt volgens Prosser een 5,5 inch scherm buitenop en een 7,8 inch scherm binnenin. Het geheel is 9 millimeter dik of dun. Er zijn 4 camera's; twee achterop, één voorop en één binnenin. Dat betekent dat Face ID ontbreekt, in plaats daarvan zit er Touch ID op de powerknop aan de zijkant.

Verwacht twee kleuren; zwart en wit. Maar een lancering zit er voorlopig niet in. De eerste aankondigingsdatum is september 2026. Apple brengt dan nog meer iPhone uit; de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. De hier ontbrekende iPhone 18 volgt begin 2027 met mogelijk een nieuwe iPhone -e.