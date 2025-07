Apple klaagt Jon Prosser (fpt.) aan na iOS 26 Liquid Glass-berichtgeving

Apple is een rechtszaak gestart tegen YouTuber Jon Prosser van FrontPageTech. Prosser toonde in april van 2025 als eerste beelden van iOS 26 met de nieuwe Liquid Design-stijl, ruim voordat Apple het nieuwe ontwerp had aangekondigd.

De rechtszaak draait niet om het delen van deze informatie, het draait om hoe Prosser aan die informatie kwam. Volgens Apple zou Prosser samen met een medeverdachte samengespannen hebben om toegang te krijgen tot de iPhone van een voormalig Apple-medewerker. Prosser reageert verbolgen op de aanklacht.

Onze eerste blik op iOS 26 met Liquid Glass kwam in januari 2025

We gaan terug naar januari van 2025. Prosser toonde een screenshot van de herontworpen Camera-app. Hieruit bleek al dat de nieuwe versie van iOS, toen nog versie 19 geheten, een ontwerp kreeg dat geïnspireerd was op visionOS met ronde glazen elementen. In maart volgde een video die veel meer liet zien. Achteraf bleken die beelden nagenoeg geheel overeen te komen met wat nu iOS 26 en Liquid Glass heet.

Ontwikkelaar-iPhone

Volgens Apple zou Prosser voor het lek samengewerkt hebben met Michael Ramacciotti. Deze Ramacciotti heeft een vriend die bij Apple werkt en toegang heeft tot een ontwikkelaars iPhone met daarop een beta van iOS 26. Ramacciotti zou de woning van deze vriend binnen zijn gegaan toen deze langdurig weg was en toegang tot de iPhone hebben verkregen. Vervolgens heeft hij via een FaceTime-verbinding beeld van iOS 26 aan Prosser hebben gestuurd.

Video still uit FPT-video

Prosser zou de beelden hebben omgezet naar video's die vervolgens overal op internet zijn verspreid en opgepikt door diverse media. Apple heeft de medewerker inmiddels ontslagen vanwege het niet nakomen van de strikte regels omtrent geheimhouding en het verzuim melding te maken van het incident. Prosser en Ramacciotti krijgen een rechtszaak aan hun broek.

Mogelijk nog meer geheime informatie

Apple verwijt beiden dat ze onrechtmatig toegang hebben gekregen tot de ontwikkelaarstelefoon met als doel geldelijk gewin. Prosser zou volgens Apple Ramacciotti daar ook voor betaald hebben. Apple eist in haar aanklacht dat het tweetal overige informatie waar het mogelijk van in bezit is niet openbaart en wil een schadevergoeding.

Screenshot van gesprek tussen Prosser en Ramacciotti (via x/jon_prosser)

Prosser gaat zoals verwacht vol in de aanval. Volgens een bericht op X wist hij niet hoe Ramacciotti aan de beelden kwam al oogt het bewijs wat hij hiervoor aandraagt erg mager. Hij gaat graag met Apple in gesprek om zijn kant van het verhaal te vertellen. Eerder dit jaar kwam Prosser ook al in het nieuws vanwege het niet (volledig) betalen voor de 3D-renders die in z'n video's te zien zijn.

Niet de eerste rechtszaak

Apple spande eerder rechtszaken aan, waaronder tegen oud-medewerkers. Zo werd in 2024 nog een zaak aangespannen tegen Andre Aude vanwege het lekken van bedrijfsgevoelige informatie over onder meer de Vision Pro naar journalisten.

De meest spraakmakende zaak is echter die van de achtergelaten iPhone 4 in een bar in 2010, nog voor diens aankondiging. Gizmodo kocht de telefoon voor €5000 van de vinder en bracht beelden ervan naar buiten, waaronder van het Retina-scherm. De vinder van de iPhone kreeg een boete, een taakstraf en een proeftijd.