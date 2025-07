Oranje boven: iPhone 17 Pro straks mogelijk in het oranje verkrijgbaar

Dankzij speurwerk weten we mogelijk in welke kleuren de iPhone 17 Pro straks uitkomt. Naast het gebruikelijke wit en zwart komt het Pro-model mogelijk ook uit in het oranje en nog 2 andere kleuren.

Als Nederlander wil je natuurlijk niets liever dan een oranje iPhone. Apple komt aan die vraag tegemoet want volgens een gelekt document komt de iPhone 17 Pro straks in die kleur uit. Je hoeft dus niet meer uit te wijken naar een hoesje als je een oranje iPhone wilt.

Eerdere iPhone-hoesjes; Tangerine, Zonnegloed en Orange Sorbet

Naast oranje wordt er ook een donkerblauwe, grijze en natuurlijk een witte en zwarte iPhone 17 Pro verwacht. Verwacht dezelfde kleuren voor de grotere iPhone 17 Pro Max. Doordat ook de Pantone-kleurcodes bekend zijn kon Macworld onderstaande afbeelding maken.

iPhone 17 Pro in donkerblauw en oranje

Ook van andere iPhone 17-modellen lekten eerder al de toekomstige kleuren uit. Als we deze informatie samenvatten dan komen we op onderstaand lijstje uit

iPhone 17 Black White Steel Grey Purple Light Blue



iPhone 17 Air Black White Light Blue Light Gold



iPhone 17 Pro en 17 Pro Max Black White Grey Dark Blue Orange



Overigens is het niet de eerste keer dat er een gerucht bestaat over een oranje iPhone. Het werd destijds ook gezegd over de iPhone 15. Die bleek na aankondiging niet in het oranje uit te komen. Ons advies is dus; eerst zien en dan geloven. Apple kondigt de iPhone 17-familie in september aan.

(via)