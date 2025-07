Samsung stelt S Pen-fans gerust: ondersteuning komt ooit terug naar foldables

Een topman van Samsung heeft meer licht geworpen op toekomstige Samsung foldables met S Pen-ondersteuning. Het bedrijf sluit toekomstige modellen met stylus-support niet uit, als de tijd en technologie daar rijp voor zijn. Zou dit op tijd klaar zijn voor de lang verwachte tri-fold?

De pen is machtiger dan het zwaard. Veel stylus-fans hadden hun frustratie over het ontbreken van S Pen-ondersteuning op de Fold7 van zich af geschreven. Samsung ziet zich nu genoodzaakt te reageren en de reactie is verrassend.

De Fold6 ondersteunde nog wel de S Pen, de Fold7 niet

Samsung is nog niet klaar met de S Pen op foldables, al kan het nog even duren voordat de stylus terugkeert naar de Galaxy Z-serie. Zo meldt Minseok Kang, hoofd van Samsung smartphone planning. Het schrappen van S Pen-support zou niet voortkomen uit de wens van gebruikers, maar was het resultaat van een afweging.

Galaxy Tri-Fold?

Kang sluit dus niet uit dat we de S Pen in vernieuwde vorm gaan terugzien in een foldable-telefoon. Of dat al de aankomende tri-fold wordt valt te bezien. De onthulling daarvan wordt wellicht al in oktober verwacht en dat komt te vroeg. Bovendien zal ook de tri-fold smartphone erg dun moeten zijn en dus tegen dezelfde afwegingen aanlopen als de Fold7.

“De Fold 7 is ontworpen met de nadruk op wat consumenten willen: een dun en licht product. Zie het als een ‘trade-off’: als je het ene kiest, verlies je het andere. ... We zijn bezig met onderzoek en ontwikkeling naar een dunnere en innovatievere S Pen. Als de volmaaktheid toeneemt en er vraag van consumenten is, zullen we er opnieuw over nadenken.”

Baas van smartphone planning; MinSeok Daniel Kang

Intussen heeft Samsung een nieuwe naam geregistreerd; de Galaxy Z TriFold. Of dit de daadwerkelijke naam wordt is alles behalve zeker. Eerder ging nog de naam Galaxy G Fold rond. Welke naam het uiteindelijk ook wordt, we gaan het toestel hier voorlopig toch niet zien. Samsung brengt de uit drie delen bestaande foldable volgens geruchten alleen in Zuid-Korea en China uit. Pas bij een succes daar wordt een bredere release verwacht.

