Google houdt Made by Google-event op 20 augustus

De volgende Pixel-devices worden 20 augustus 2025 verwacht. Google houdt op die datum een Made by Google-evenement waar het traditiegetrouw nieuwe hardware aankondigt. Houdt rekening met de Pixel 10-familie en wellicht de Pixel Watch 4.

Het Made by Google-event start om 19:00 Midden-Europese Tijd. Eerder nog ging de datum van 13 augustus rond, net als vorig jaar, maar het is dus 20 augustus geworden. Een week langer wachten op de Pixel 10, de Pixel 10 Pro, 10 Pro XL en 10 Pro Fold dus. Google zal even evenement als livestream uitzenden op YouTube.

Net als in 2023 wordt het Made by Google-event gelivestreamd

Van de Pixel 10-familie is inmiddels redelijk veel bekend. Grootste verandering zal de krachtiger door TSMC gemaakte Tensor T5-processor zijn. Voorheen maakte Google gebruik van een door Samsung gemaakte chipset. De toestellen zullen uitkomen met Android 16 dat draait om de vernieuwde Material 3 Expressive-interface.

Pixel Watch 4

Naast vier nieuwe Pixel-telefoons wordt ook de Pixel Watch 4 verwacht. Deze wordt wederom in twee formaten verwacht (41 en 45mm), met een rond klokwerk en volgens geruchten dezelfde chipset als vorige Pixel Watch-modellen. Wel krijgt de Watch 4 een grotere batterij, al is het minimaal. Volgens geruchten gaat de batterijcapaciteit tussen de 7 en 9% omhoog.

Eerder gelekte renders met links een sleuf (via 91mobiles)

Eerder verschenen renders hintten op het draadloos kunnen opladen van het horloge en ook zit er links een mysterieuze sleuf waarvan we nog altijd niet weten waar die voor dient.

20 augustus

Dat Google augustus uitkiest om nieuwe Pixel-telefoons te lanceren is geen toeval. Mogelijk wil het Apple te snel af zijn wanneer het de iPhone 17-familie aankondigt. Veel van de Pixel-modellen zullen het rechtstreeks opnemen tegen de iPhone 17-serie. Door haar toestellen eerder beschikbaar te hebben kan het klanten van Apple afsnoepen.

Als eerste de Google Pixel 10 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Als eerste de Google Pixel 10 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Als eerste de Google Pixel 10 Pro XL hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Als eerste de Google Pixel 10 Pro Fold hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur