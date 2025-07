Samsung Galaxy S25 FE kan straks sneller laden dan S25

De Fan Editions van Samsung zijn doorgaans grote scherp geprijsde versies van het instapmodel, maar net iets minder krachtig met net iets mindere specs. Niet de S25 FE, die kan volgens geruchten straks sneller opgelaad worden dan de duurdere S25.

Samsung houdt al jarenlang vast aan 25W voor veel Galaxy-modellen, en soms, heel soms is dit 45W maar dan hebben we het ook over een topmodel. Blijkbaar vindt Samsung de aankomende Galaxy S25 FE zo'n topmodel want juist die kan met 25W snel opgeladen worden. En om de dingen in perspectief te plaatsen; de S25 en S25 Edge moeten het met slechts 25W doen.

Eerder gelekte S25 FE-tekening

We kunnen het nieuws ook omdraaien. Mogelijk markeert de S25 FE het moment waarop Samsung alle Galaxy-telefoons met 45W snelladen uitrust. Dus durven wij alvast te claimen dat ook de Galaxy S26 straks met 45W snelladen komt. Al moeten we erkennen dat we geruchten daarover nog niet hebben ontvangen.

TÜVRheinland-certificering

Nieuws over 45W snelladen voor de Samsung S25 FE komt van SammyGuru dat informatie daarover vond in een certificatie-aanvraag. Hierin staat het typenummer van de S25 FE; SM-S731.

Gevonden TÜVRheinland-certificaat van de S25 FE

Eerder werd al genoemd dat de nieuwste Fan Edition over een 6,7 inch groot scherm beschikt met een Exynos 2400e-processor binnenin. Ook de S24 FE beschikte daarover, dus daar zit de vernieuwing in ieder geval niet. Samsung kondigt de S25FE mogelijk ergens eind september of begin oktober aan. Dan weten we meer.