Hou je vast: de opvallende kleuren Apple iPhone 18 Pro zijn gelekt

De Apple iPhone 17 Pro ligt nog maar anderhalve maand in de winkel en nu al lekken de kleuren uit van de iPhone 18 Pro. En die zijn opvallend. Zo verdwijnt de donkere kleuroptie helemaal uit het assortiment.

Maar bedenk voordat we je de plaatjes laten zien dat het nog lang duurt voordat Apple de iPhone 18 Pro aankondigt. Het is nog lang geen september 2026 en dus kan er nog veel gebeuren. Dat gezegd hebbende, dit zijn de kleuren waar Apple over nadenkt;

Bordeauxrood

Koffiebruin

Paars

Wit en zwart ontbreken dus ook weer voor 2026, en ook de fraaie Deep Blue-kleur waarin de iPhone 17 Pro verkrijgbaar is ontbreekt. Die was vooral populair onder mensen die voorheen een zwarte iPhone wensten. En ook de zilveren-versie, die met wat fantasie voor wit doorging, ontbreekt ditmaal.

9to5mac heeft de toekomstige kleuren over de bestaande iPhone 17 Pro gelegd en dan krijg je onderstaand plaatje.

Toekomstige kleuren iPhone 18 Pro?

De huidige iPhone 17 Pro wordt niet geverfd maar ontleent z'n kleur aan een proces genaamd anodiseren. Hierbij wordt de aluminium unibody in een badje gelegd en onder stroom gezet. Ook de kleuren rood, bruin en paars kunnen hierdoor verkregen worden al zijn ze wat feller dan hierboven weergegeven. Welke kleuren de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max uiteindelijk krijgen, en of Apple zich in de tussentijd niet bedenkt, is afwachten.

Als eerste de Apple iPhone 18 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Via: Setsuna Digital (Weibo)