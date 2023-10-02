Nvidia investeert flink in Nokia, betekent dit de terugkeer van Nokia-smartphones?

AI is booming en daarom gaan de videokaarten van Nvidia als warme broodjes over de toonbank. En dat zien we terug in het Nvidia-aandeel; de beurswaarde van het bedrijf ging zojuist door de 5 biljoen dollar. Dat lukte geen bedrijf eerder. Maar daar profiteert ook Nokia van zo blijkt nu.

Want Nvidia koopt voor 1 miljard dollar aan nieuwe aandelen van Nokia. Ook kondigden beide bedrijven aan te zullen samenwerken. De Finse telefoonproducent die in de jaren '90 en 2000 furore maakte met modellen als de 3310 en later Lumia kan hierdoor verder innoveren. Nieuwe telefoons hoeven we niet te verwachten, Nokia zal zich meer richten op datacenters en snel 6G-internet.

Nokia-stand tijdens het Mobile World Congress 2024

Ondanks dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op nieuwe Nokia-modellen is het toch goed nieuws voor smartphone-liefhebbers. Zo kan de samenwerking tussen Nvidia en Nokia betekenen dat we straks beter AI-toepassingen onderweg kunnen uitvoeren zonder daarbij het netwerk te veel te belasten. Toekomstige AI-apps zouden sneller kunnen reageren en er komen wellicht nieuwe toepassingen beschikbaar waar we nu nog alleen van kunnen dromen.

Uitrol van 6G

En ook de uitrol van 6G staat op onze radar al zal dat nog wel even duren voordat we het in de praktijk zullen aantreffen. De testen daarvoor zijn al wel in volle gang. Zo werkt T-Mobile in de VS samen met Nvidia en Nokia om AI-RAN technologiën te testen. Dat moet ergens in 2026 gebeuren.

