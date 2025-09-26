Nothing brengt iets eenvoudiger Nothing Phone (3a) Lite uit

Los van het iets andere uiterlijk is het goed zoeken naar verschillen tussen de nieuwe Phone (3a) Lite en z'n broer de Nothing Phone (3a). Een iets andere camera-opstelling, een andere chipset en de mogelijkheid om nu wel geheugenkaartje te plaatsen.

Nothing heeft de Phone (3a) Lite weliswaar aangekondigd, niemand weet nog hoe hij er van de voorkant uitziet. Het Britse Nothing heeft alleen beelden van de achterkant gepubliceerd. Veel verschil met de Nothing Phone (3a) zal er niet zijn; de afmetingen zijn nagenoeg hetzelfde, tot en met de schermresolutie aan toe.

Nothing Phone (3a) Lite in maagdelijk wit en zwart

Nothing plaatst de drie camera's ditmaal in een hoekje en ze bestaan uit een 50MP hoofd, 8MP ultra-groothoek en een 2MP macro. Dat is een iets lagere resolutie dan we b ij de Nothing Phone (3a) zagen. Ook de processor is anders; een Dimensity 7300 Pro van MediaTek in plaats van een exemplaar van Qualcomm. Toch verwachten we geen drastisch verschil in prestaties.

Nothing OS 3.5

Dat komt vooral omdat Nothing er goed in slaagt een schone en geoptimaliseerde Android-versie toe te passen. Dit Nothing OS 3.5 is gebouwd bovenop Android 15 en krijgt 3 OS-upgrades en 6 jaar aan beveiligingsupdates.

Phone (3a) Lite met Nothing OS 3.5

Het design is weer typisch Nothing met transparante elementen en de beperkte kleuren; zwart en wit. Het geheel is IP54 waterdicht en wordt beschermd door Panda Glass. Ook van de partij is de Essential Key die met een druk op de knop screenshots voor je opslaat en wie langer drukt kan voice memo's opnemen. Je vindt al deze content terug in Essential Space door tweemaal op de knop te drukken.

Als eerste de Nothing Phone (3a) Lite hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Prijs Phone 3a Lite

Nothing geeft de Nothing Phone 3a Lite een prijskaartje van €249. Je krijgt hiervoor het model met 8+128GB aan geheugen. Er komt ook een versie met 256GB aan opslaggeheugen uit. Verwacht het toestel nog deze maand in de winkels in de kleuren White en Black.