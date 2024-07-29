Eerste CAD-renders van Google Pixel 10a verschenen

Normaliter lekken Google-telefoons bijna een jaar voor lancering uit dus wat dat betreft is het knap dat de Pixel 10a zich maar een half te vroeg aandient. CAD-renders van het toestel zijn zojuist gepubliceerd en tonen een herkenbaar ontwerp.

Want de renders van de Pixel 10a lijken sterk op die van de Pixel 9a die hij in Q1 van 2026 moet gaan opvolgen. Van de platte cameramodule tot aan de platte zijkanten, we hebben het allemaal al eens eerder gezien.

Eerste CAD-renders van Pixel 10a

Op zich was er ook niets mis met het ontwerp van de Pixel 9a dus geef Google eens ongelijk. De bron van het lek heeft de Pixel 10a weergegeven in de kekke blauwe kleur Iris waarin je ook de Pixel 10 kunt krijgen. Of dit ook daadwerkelijk zo is moet nog maar blijken, het uiteindelijke kleurenpalet waarin de Pixel 10a verkrijgbaar zal zijn is nog niet bekend.

Plastic achterkant, zelfde processor

Beelden van de Google Pixel 10a zijn van de hand van @onleaks en verschenen het eerst bij AndroidHeadlines. Zij schrijven verder dat het toestel aan plastic achterkant heeft met dubbele camera en volumetoetsen aan de rechter zijkant.

Aan de afmetingen kunnen we verder afleiden dat het schermformaat niet verandert en 6,3" groot blijft. Eerder ging het gerucht dat Google dezelfde Tensor G4-chip van afgelopen wil toepassen. Het is dan voor het eerst dat een Pixel A-telefoon twee generaties lang van dezelfde chipset gebruikmaakt. Welk argument Google dan verzint om toch voor de Pixel 10a en niet voor de Pixel 9a te kiezen is nog onduidelijk.

De lancering van de Google Pixel 10a staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026, mogelijk ergens in maart. Het ligt voor de hand dat Google dezelfde vanaf-prijs gebruikt als de twee voorgaande A-modellen; denk dus aan €549.