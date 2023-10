Nokia, nee niet die!, komt met eigen robuuste telefoon

Al sinds 2017 maakt Nokia geen telefoons meer. Het is HMD Global dat voor een flinke duit centen Android-telefoons met de naam Nokia op de markt brengt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu komt Nokia weer met een eigen mobiel.

Begin 2023 bracht Nokia een nieuw logo uit. Klanten verwarden de Nokia-telefoons van HMD Global met Nokia en daarom moest er beter onderscheid komen tussen Nokia en Nokia. HMD Global bleef het oude Nokia-logo gebruiken, Nokia het nieuwe. Lekker duidelijk zou je denken.

De Nokia HHRA501x met handige riemclip en het nieuwe Nokia-logo

Je vraagt je nu af wat deze Nokia HHRA501x en IS540.1 gaan doen tegen die verwarring. Beide 5G-telefoons zijn bedoeld voor de zakelijke markt en robuust vorm gegeven. Saillant detail; omdat Nokia de kennis niet meer in huis heeft om telefoons te ontwikkelen en maken heeft het daarvoor de hulp ingeroepen van het Duitse i.safe MOBILE.

En de IS540.1

Het ligt niet voor de hand dat er spoedig nieuwe Nokia-telefoons door het Finse Nokia uitkomen. Al opent dit wel de weg er naar toe. Of het handig is, is weer een hele andere vraag. Nokia houdt zich nu met name bezig met de ontwikkeling van 5G-apparatuur voor de zakelijke markt. De consumentenmarkt wordt niet meer bediend. Al wordt met het nieuws van vandaag het er allemaal niet duidelijker op.

