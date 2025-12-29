Honor kent geen schaamte: Power 2 is iPhone-kloon met 10.080 mAh grote accu

Honor heeft de lanceerdatum van de Honor Power 2 onthuld; op 5 januari 2026 wordt het toestel officieel. Dat is echter niet de headline van dit bericht, dat is het schaamteloze ontwerp van het toestel. Zelfs de 10.080 mAh grote accu kan dat niet verhullen.

Want zeg nou zelf; lijkt de Honor Power 2 niet een beetje op de iPhone 17 Pro? Honor heeft vrij schaamteloos het cameraplateau van Apple gekopieerd, inclusief de indeling van de camera's en zelfs de oranje spotkleur is hetzelfde. "If you can't beat them, join them".

De Honor Power 2 zal geen originaliteitsprijs in de wacht slepen

Honor heeft wel íets veranderd, en dat is de batterijcapaciteit. Die is met 10.080 mAh aanzienlijk groter dan de 4.252 mAh accu in de iPhone 17 Pro en zelfs de 5.088 mAh accu van de iPhone 17 Pro Max komt niet in de buurt. Ook heeft Honor iets gedaan aan de klachten van sommige iPhone 17-gebruikers die de dual-tone achterkant niet mooi vonden.

Honor Power 2: voorlopig China-only

De "Power" in Honor Power 2 slaat niet alleen op de batterij, ook de processor is krachtig te noemen. Verwacht wordt dat er gebruik is gemaakt van een MediaTek Dimensity 8500-chipset. Verder verwachten we een 50MP hoofdcamera die vergezeld wordt door nog eens twee camera's.

Rising Sun, Magic Night of Sun: welke kleur vind jij het mooist?

Er worden drie kleuren verwacht; Rising Sun (oranje), Magic Night (zwart) en Snow (wit). Verwacht uitvoeringen met 12+256GB en 12+512GB aan geheugen. Je zult voor een exemplaar wel het vliegtuig naar China moeten pakken, een Europese lancering zit er voorlopig niet in.

Geen zin om naar China te vliegen voor een Android-smartphone met grote accu? Overweeg dan deze alternatieven: