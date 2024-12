POCO bereidt komst X7 en X7 Pro voor, nu al renders beschikbaar

We hebben renders binnen van twee nog onaangekondigde POCO-telefoons. Het gaat om de POCO X7 en X7 Pro die respectievelijk de X6 en X6 Pro uit januari 2024 opvolgen. Een lancering lijkt dus snel te komen.

Ook de bron denkt dat een aankondiging aanstaande is. Zo zouden de POCO X7 en X7 Pro al door diverse overheidsinstanties zijn goedgekeurd.

POCO X7 in zwart met gele accenten

Veel specificaties over beide telefoons zijn nog niet voor handen. Behalve dat de X7 in 8/256GB en 12/512GB zal uitkomen en de X7 Pro in 8/256GB, 12/256GB en 12/512GB. Verder zien we dat het ontwerp iets onder handen genomen is. Zo oogt het camera-eiland wat ronder.

POCO brengt de X7-serie in drie kleuren uit. Beide modellen komen in het Black en Green uit. De X7 krijgt daarnaast de beschikking over Silver terwijl de X7 Pro een Yellow-variant krijgt.

HyperOS 2.0

Beide telefoons komen naar verluidt uit met HyperOS, de opvolger van Miui dat door Xiaomi wordt uitgebracht. Voorheen kregen POCO-telefoons een aangepaste schil mee. Xiaomi brengt HyperOS 2.0 ook naar de X6 en X6 Pro.

