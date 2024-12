OnePlus maakt lanceerdatum OnePlus 13 en 13R bekend

De OnePlus 13 mag dan al in China verkrijgbaar zijn, de rest van de wereld wacht er nog steeds op. Maar niet lang meer want OnePlus heeft aangekondigd wanneer ook wij hem kunnen kopen. En dat geldt ook voor de OnePlus 13R.

Het lanceermoment vindt plaats op 7 januari 2025. Dit "Winter Launch Event" start om 16:30 Midden-Europese Tijd en is waarschijnlijk live online te volgen. OnePlus kondigt dan de OnePlus 13-serie aan bestaande uit de OnePlus 13 en de OnePlus 13R.

De '13' volgt de OnePlus 12 op en moet daarmee worden gezien als het ware vlaggenschip. De 13R is het betaalbare broertje maar nog altijd krachtig genoeg om volwaardig mee te gamen. Dit toestel is waarschijnlijk de wereldwijde versie van de in China verkrijgbare Ace 5.

Verwachte OnePlus 13 specificaties

Eerdere geruchten spraken voor de OnePlus 13 over een smartphone met een Snapdragon 8 Elite-processor, 6000 mAh grote accu en 100W snelladen. Vermoedelijk zal OnePlus weer de nodige energie gestoken hebben in het beeldscherm en de camera. Wellicht heeft het daarbij weer hulp gehad van respectievelijk BOE en Hasselblad.

Als eerste de OnePlus 13 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail