OnePlus 13 krijgt speciaal aangepaste Snapdragon 8 Elite-chip

OnePlus gaat de aankomende OnePlus 13 uitrusten met een speciale versie van de eveneens nog aan te kondigen Snapdragon 8 Elite-chip. Deze mobiele processor is geoptimaliseerd om nog minder energie te verbruiken. Zowel de OnePlus 13 als Snapdragon 8 Elite worden in oktober 2024 verwacht.

OnePlus zal één van de eerste fabrikanten zijn die de Qualcomm Snapdragon 8 Elite zal toepassen. Deze mobiele processor is de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3 en krijgt daarmee voor het eerst een nieuwe naam. Voor de OnePlus 13 lijkt zelfs gekozen te zijn voor een aangepaste versie van de Snapdragon 8 Elite.

OnePlus-medewerker over de prestaties van de OnePlus 13

Door deze aanpassingen moet de chip energiezuiniger zijn dan de Apple A18 Pro die we in de iPhone 16 Pro en Pro Max terug vinden. De Apple A-chips gelden als de krachtigste in de industrie en het lijkt dat Qualcomm eindelijk de prestaties geëvenaard of overtroffen heeft.

Eerste met Snapdragon 8 Elite?

De OnePlus 13 zal de directe concurrentie aangaan met de Xiaomi 15. Beide telefoons proberen de eerste telefoon met een Snapdragon 8 Elite-processor te zijn. Later kunnen we chip ook in de Samsung Galaxy S25 Ultra verwachten, alsmede vele andere high-end vlaggenschip telefoons.

