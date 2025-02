Derde Galaxy A-telefoon in drie dagen tijd: Samsung Galaxy A26 gelekt

Het stramien is bekend: eerst lekt er informatie uit over een onaangekondigd toestel. Daarna komt Onleaks met renders en enige tijd later volgt Evleaks en consorten met officieel persmateriaal. Vervolgens kondigen fabrikanten de telefoon aan, zonder al te veel verrassingen. Ditmaal ondergaat de Samsung Galaxy A26 deze traditie.

Zeg hallo tegen de Samsung Galaxy A26, die we al eerder zagen dankzij renders van Onleaks. We zijn inmiddels aanbeland bij de officiële renders, ditmaal dankzij @MysteryLupin. Wat zullen ze kwaad zijn bij Samsung; dit is al het derde Galaxy A-toestel waarvan beeldmateriaal vroegtijdig uitlekt.

Toekomstige Galaxy A26 in wit, groen en zwart

De bron heeft z'n materiaal inmiddels offline gehaald, mogelijk als gevolg van druk van Samsung. Uit eigen ervaring weten we hoe Samsung dit soort lekken hekelt en aanpakt. We zien de Galaxy A26 in drie kleuren en met een inkeping bovenin voor de selfiecamera. Samsung past de notch alleen nog maar toe in goedkope modellen en de XCover-telefoons.

Nog geen specificaties bekend

De achterkant van Galaxy A26 deelt hetzelfde design als de recent gelekte A36 en A56. Hierbij bestaat de cameramodule uit een zwart pilvormig eiland met drie cameras. Welke camera's Samsung op de A26 toepast is nog onbekend. De enige specificaties die we momenteel weten is dat het toestel draait op de Exynos 1280-chip.