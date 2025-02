Renders van Samsung Galaxy A36 tonen opgefrist design

Evan Blass heeft het weer geflikt. Ditmaal heeft hij beeldmateriaal van de Samsung Galaxy A36 in handen gekregen en met ons gedeeld. Net als de A56 komt de A36 straks in vier kleuren uit en vertonen ze gelijkenissen. Laten we het toestel van dichtbij bekijken.

Samsung lijkt een duidelijke richting met haar nieuwe Galaxy A-modellen in te willen slaan. Zowel deze Galaxy A36 als de recent verschenen A56 hebben een pilvormig camera-eiland dat wat uitsteekt. Niet alleen dat, dit eiland is zwart van kleur en heeft dus niet dezelfde kleur als de achterkant.

Samsung Galaxy A36 in vier kleuren

Ook de Samsung Galaxy A36 komt in vier verschillende kleuren uit; wit, groen, zwart en paars. Had de A56 nog zijkanten met een geborstelde afwerking, die van de A36 zijn egaal in kleur. Wel zijn de zijkanten grotendeels vlak, op het gedeelte met de volumetoetsen na.

Van de Galaxy A36 gaat het gerucht dat deze uitgerust is met een 6,6 inch groot scherm, 50MP camera, 5000mAh batterij met 45W snelladen en een Snapdragon 6 Gen 3-processor. De aankondiging volgt waarschijnlijk in maart, net als destijds bij de A35 het geval was.

(via)