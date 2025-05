Nieuwe Sony Xperia 1 VII is hier, ziet er oud uit

Sony heeft haar nieuwe Xperia-vlaggenschip aangekondigd; de Xperia 1 VII. Het toestel ziet er alleen uit als een jaren-oud toestel vanwege het nagenoeg ongewijzigde uiterlijk. Iets wat je overigens niet terugziet in de prijs.

Men neme het beste Bravia-scherm wat Sony maakt, stopt daar de beste Alpha-cameras achter en propt er nog een walkman tussen en zie daar; de Sony Xperia 1 VII. Het resultaat in een eigenzinnige telefoon die niet mee hobbelt met de trend maar stug z'n eigen weg volgt. Oh en of je daar even €1499 voor wilt neertellen.

Sony Xperia 1 VII is hoe duur?!

Sony denkt dat dit redelijk is voor een telefoon die ditmaal komt met ingebouwde AI-functies. Onderdeel van Xperia Intelligence is Human pose estimation. Hierbij wordt met behulp van AI gekeken of de persoon wel de juiste houding aanneemt voor de perfecte portretfoto. En met AI Camerawork zorg je dat het onderwerp altijd middenin het beeld gehouden wordt.

Nieuwe "ultra"-groothoek

Nieuw in de Xperia 1 VII is de grotere 50MP ultra-groothoek camera. Deze is 2,1x groter dan in de Xperia 1 VI en maakt daardoor helderder opnames in het donker. Sony beweert zelfs dat het de kwaliteit van een full-frame camera benadert. De overige camera's zijn gelijkgebleven, waaronder de 52MP hoofdcamera en de 12MP telephoto met variabele f/2.3-3.5 aperture. Opvallend is dat de kijkhoek van de ultra-groothoekcamera met 104° niet erg breed is.

Sony is en blijft één van de weinigen die nog schermranden gebruikt waardoor de selfiecamera niet in het scherm zit maar daar boven. Ook is er een fysieke sluitertoets voor de camera, al zien we die bij anderen wel steeds vaker toegepast worden. Ook is er nog gewoon een 3,5mm ingang voor je bedrade koptelefoon.

Xperia 1 VII in Moss Green tijdelijk met gratis WH-1000XM5

Tijdelijk met gratis Sony WH-1000XM5

Je bestelt de Sony Xperia 1 VII in de kleuren Moss Green, Orchid Purple of Slate Black met 256 GB aan opslag voor een adviesprijs van €1499. Je ontvangt daar tijdelijk gratis de Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon met actieve noice cancelling bij ter waarde van €299. Je hebt een exemplaar op z'n vroegst op 4 juni in huis.