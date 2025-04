Exclusief: Eerste afbeeldingen van Motorola Moto G86 met bijzondere achterkant

De komst van het toestel werd al even genoemd, maar nu zijn er ook voor het eerst afbeeldingen van de nieuwe Motorola Moto G86. Dit 5G-toestel kent een bijzondere achterkant dat lijkt op een mix van vilt en textiel.

Lenovo past de laatste Motorola-telefoons vaker met een afwijkende achterkant toe. Zo zagen we al hout, nepleer en spijkerstof. Voor de Moto G86 heeft Lenovo weer iets anders bedacht; textiel. Of het echt stof is valt te betwijfelen, dat zou er na enige tijd niet heel fris meer uit zien.



Paarse versie van de G86 heeft een achterkant wat lijkt op textiel Paarse versie van de G86 heeft een achterkant wat lijkt op textiel

Maar we laten ons graag verrassen. De Motorola Moto G86 5G komt in ieder geval in het paars uit, getuige de plaatjes die wij wisten te achterhalen. Naast de paarse versie komt er ook een donkerblauwe versie op de markt. Die laatste heeft een achterkant van nepleer.

Moto G86 in paars en donkerblauw

Lenovo past vlakke zijkanten toe en ook een vlak scherm. Daarmee breekt Lenovo met de Moto G85 5G uit 2024 dat ronde zijkanten en een afgebogen scherm had. Andere specificaties zijn een drievoudige camera met een 50MP hoofdcamera met Sony Lytia-sensor en OIS. Bovenop het toestel staat verder nog "Dolby Atmos" te lezen.

We weten nog niet wanneer Lenovo de Motorola Moto G86 5G precies aankondigt. Mogelijk doet het dat samen met de Moto G56, de razr 60 en de razr 60 ultra. Ook die toestellen duiken de laatste tijd veelvuldig op wat zou kunnen duiden op een nadere lancering. Mogelijk komt het toestel met 8 GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag en komt er naast de paarse en blauwe versie ook nog een gouden en rode variant.