Specificaties van de Motorola razr 60 ultra lijken binnen

Het regent vandaag Motorola-nieuws. Zo hebben we naast nieuw beeldmateriaal ook de specificaties binnen van de Motorola razr 60 ultra. Het opklapbare toestel wordt 24 april verwacht.

Dat meldt het doorgaans betrouwbare AndroidHeadlines. Zij wisten nieuwe persrenders van de Motorola razr 60 ultra op te vissen en vonden daarbij ook een lijst met specificaties.

Nieuw beeld van de razr 60 ultra

Dat belooft een drukke datum te worden voor ons. Zo wordt naast deze razr 60 ultra ook de OnePlus 13T verwacht. Komt dat laatste toestel voorlopig alleen in China uit, de nieuwste razr zal ook in Europa verschijnen. De voorlopige specificaties zijn als volgt:

Snapdragon 8 Elite -processor

-processor 16 GB aan LPDDR5X RAM/werkgeheugen

aan LPDDR5X RAM/werkgeheugen 512 GB aan UFS 4.0 opslaggeheugen (niet uitbreidbaar)

aan UFS 4.0 opslaggeheugen (niet uitbreidbaar) 7" AMOLED-scherm met 1440p -resolutie en 165 Hz weergave

-resolutie en weergave 4" pOLED-coverscherm

4700 mAh batterij met 66W TurboPower-snelladen

batterij met 66W TurboPower-snelladen 30W draadloos opladen

50 MP hoofdcamera met f/1.8 lens + OIS

hoofdcamera met f/1.8 lens + OIS 50 MP ultra-groothoek met macromodus

ultra-groothoek met macromodus 171,48 x 73,99 x 7,29 millimeter geopend

88,12 x 73,99 x 15,69 millimeter gesloten

199 gram

Android 15

Vergelijken we deze lijst met de Motorola razr 50 ultra uit 2024 dan is de batterijcapaciteit met bijna 18% gestegen, kan de batterij sneller opgeladen worden en is het binnenste scherm een tikkeltje maar bovenal veel scherper geworden.

Of Lenovo ook verbeteringen heeft doorgevoerd aan het scharnier, of de schermvouw, vermeldt de bron niet. Antwoord daarop horen we donderdag 24 april 2025 wanneer de razr 60 ultra officieel aangekondigd wordt.